Graikijoje susidūrė du miškų gaisrus gesinę sraigtasparniai

Ugniagesių tarnyba sekmadienį pranešė, kad samdyti „Bell“ sraigtasparniai susidūrė gesindami miško gaisrą Psathos rajone, į vakarus nuo Atėnų.
„Siekiant surasti įgulas ir joms padėti, buvo nedelsiant mobilizuotos paieškos ir gelbėjimo komandos“, – teigiama pranešime.
Valstybinis transliuotojas ERT pranešė, kad vienas įgulos narys buvo rastas sveikas, o antrojo gelbėtojai vis dar ieško.
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Televizijos kadruose matyti, kaip vienas sraigtasparnis, galimai susidūręs su kito sraigtu, sprogo ir liepsnodamas nukrito ant žemės.
K. Mitsotakis anksčiau sakė, kad Graikijoje vyrauja „ekstremalios oro sąlygos“ – vėjo greitis siekia 100 kilometrų per valandą.
„Kai vėjas pučia su tokia jėga, net ir dešimtys mūsų turimų orlaivių negali saugiai skristi“, – rašė jis socialiniame tinkle „Facebook“.
Priešgaisrinės tarnybos duomenimis, aplink populiarią pakrantės Porto Germeno gyvenvietę, esančią 70 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Atėnų, gaisrus gesino beveik 500 ugniagesių.
Jie bandė neleisti ugniai priartėti prie vakarinių Atėnų pakraščių, kai per naktį ji įsiveržė į kalnus.
Maždaug 100 ugniagesių gesino kitą gaisrą Aigialijoje, šiaurinėje Peloponeso dalyje.
Vėlyvą šeštadienį naujas gaisras kilo Jonijos jūros saloje Kefalonijoje, populiarioje Graikijos atostogų vietoje.
Pasak Graikijos naujienų agentūros ANA, sekmadienį Kefalonijoje buvo sulaikytas 44 metų vyras, įtariamas tyčiniu gaisro sukėlimu.
Nacionalinės observatorijos klimato stebėjimo tarnyba „meteo.gr“ pranešė, kad pagal pirminius skaičiavimus, atskiri gaisrai Korinto įlankoje, kurie taip pat apėmė Porto Germeną, sudegino daugiau nei 6, 5 hektaro žemės.
Ji pridūrė, kad meteorologinės sąlygos išlieka nepalankios „daugiausia dėl stiprių šiaurės vėjų, kurie, visgi, palyginti su ankstesnėmis dienomis, iš dalies susilpnėjo“.
Kaip ir kiti Viduržemio jūros regionai, Graikija smarkiai kenčia dėl klimato krizės, todėl kiekvieną vasarą dėl aukštų temperatūrų, dažnų karščio bangų ir sausros ją niokoja miškų gaisrai.