Į pagalbą su miškų gaisrais kovojančiai Prancūzijai atvyko ir Ukrainos ugniagesiai

Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir dešimt ES nepriklausančių šalių.
„Bet kokia pagalba yra naudinga ir vertinga. Ukraina pasiūlė savo paramą, ir mes, žinoma, sutikome“, – pirmadienį sakė Thomas Mimiague iš Žirondos ugniagesių tarnybos.
„Mūsų šalis išgyvena sunkų metą – bombų atakas ir elektros tiekimo sutrikimus. Bet mes visuomet mėginame pagal savo galimybes padėti kitoms šalims, nes jo tą patį daro mums, – kalbėjo Ukrainos kovos su katastrofomis tarnybos atstovė Chrystyna Perzowytsch. – Ugniagesiai yra kaip viena didelė šeima, nepaisanti sienų. Kai Ukrainai reikia pagalbos, Prancūzija mums visuomet padeda“.
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Didelis miško gaisras nuo liepos 22 d. sunaikino 42 tūkst. hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintos, tačiau ugniagesiai vis dar gesina rusenančias žarijas.
ELTA primena, kad padėti Prancūzijai išvyko ir Lietuvos atstovai: 40 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų – valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu išsiųstos ir devynios specializuotos transporto priemonės, tarp jų – penki gaisriniai automobiliai.