Prie Vokietijos sienos – didelis miško gaisras: kyla didžiuliai dūmų stulpai

Pranešime teigiama, kad ugniagesiai buvo išsiųsti į De Rosmoleno gamtos rezervatą netoli Ostrumo kaimo, siekiant užgesinti gaisrą ir užkirsti kelią jo tolesniam plitimui.
Virš miškingo ploto, esančio tarp Venlo ir Neimegeno, kilo didžiuliai dūmų stulpai. Dėl prastos oro kokybės buvo evakuota stovyklavietė, kurioje buvo apie 300 poilsiautojų.
Geležinkelio eismas tarp Neimegeno ir Venrajaus buvo sustabdytas, nes ugniagesiai dirbo tiesiai šalia geležinkelio bėgių.
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