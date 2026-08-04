Miško gaisras Prancūzijoje atidengė dešimtis nesprogusių Antrojo pasaulinio karo sviedinių

„Praeitą savaitę vykdydami užduotį aptikome šį lauką, iš kurio pašalinome 75 sviedinius“, – pirmadienį transliuotojui „France Info“ sakė Bordo sprogmenų neutralizavimo tarnybos vadovas Philippe‘as Delemotte.
„Šiandien palaukėme, kol laukas atvės, kad galėtume į jį įžengti. Ir per keletą minučių radome dar daugiau tokių sviedinių kaip štai šie“, – pridūrė jis.
Le Poržo kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, po kurio ir buvo aptikti šie sviediniai, buvo girdėti sprogimai.
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Iš pradžių komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę.
Tačiau, pasak Ph. Delemotte, po to buvo padaryta išvada, kad sviediniai buvo skirti sunaikinti iškastose duobėse. Vis dėlto, jis pridūrė, kad operacija nebuvo visiškai sėkminga ir dalis nesprogusių sviedinių liko ant žemės paviršiaus.
Jo teigimu, siekiant užtikrinti, kad gyventojai galėtų saugiai grįžti į greta esančius namus, skubama rasti ir neutralizuoti likusius sviedinius.
Pasak Ph. Delemotte, tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių sviedinių ir vokiškų tankų sviedinių. „Galime sakyti, kad jų ten dar yra daug daugiau, nes dar keletą radome vos per penkias minutes“, – paaiškino jis.
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