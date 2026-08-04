Prancūzija ragina turistus grįžti į Atlanto pakrantės regioną po miškų gaisrų

Turizmo ministerija, turizmo agentūra „Atout France“ ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi.
Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys; taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas.
Aštuoni kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų, antradienį anksti ryte gavo leidimą atnaujinti veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti popiet.
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Vėl galima patekti į paplūdimius, laisvalaikio ir vandens sporto centrus, taip pat į daugelį dviračių takų visame regione. Draudžiama patekti tik į tas vietoves, kurios tiesiogiai nukentėjo nuo gaisrų, iš dalies dėl griūvančių medžių pavojaus.
„Tai praktiškai sugrįžimas į normalią padėtį“, – sakė turizmo tarybos atstovė spaudai.
Regiono turizmo organizacija ir Bordo turizmo biuras kelionių operatoriams ir turistams internete teikia naujausią informaciją, taip pat ir anglų kalba, apie tai, kur vis dar galioja apribojimai ir kurios pagrindinės turistinės vietovės nenukentėjo nuo gaisrų.
Tuo tarpu keliuose Prancūzijos regionuose ugniagesiai toliau kovojo su miškų gaisrais. Vidaus reikalų ministras Laurentas Nuñezas teigė, kad šiais metais iki šiol už tyčia ar dėl neatsargumo sukeltus gaisrus buvo sulaikyti 402 asmenys. 36 iš jų yra suimti ir laukia teismo.