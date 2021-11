Palmira atskleidė, kaip geriausia elgtis per šiandienos Mėnulio užtemimą

Geriau šiuo metu nieko nevertinti bei nepriimti lemtingų sprendimų. Viena vertus, nebus taip blogai, kaip jums atrodys, tačiau ir nebus taip puikiai, kaip tikėsitės. Neatsisakykite gautų gerų pasiūlymų – ateityje jie bus perspektyvūs. Tiesa, pasirašinėti svarbių susitarimų neverta.

Pasistenkite savęs nevarginti darbais, sudėtingų reikalų tvarkymu, kelionėmis. Stigs atidumo, blaivumo, objektyvumo. Tačiau tai neblogas laikas pasigilinti į savo sielos bedugnes – dabar galima prisiminti labai seną patirtį, kuri leis kažkiek labiau prisiliesti prie asmeninio mito pažinimo. Tai geras metas psichoanalizei.

Sunkus laikas dirbantiems informacijos perdavimo, transporto tarnybose. Tikrinkite bet kokią informaciją, nebūkite patiklūs: akių dūmimas ar paprasčiausias išsiblaškymas, nesusikalbėjimas – šios dienos pagrindinis bruožas.

Patį užtemimą geriausia praleisti savo namuose su šeima. Pasistenkite nesivelti į santykių aiškinimąsi, konfliktus, likite draugiški. Venkite bendrauti su nervingais, piktais asmenimis – galimos provokacijos, o pykti šiandien itin negerai. Jei su kuo susipažinsite – tai reikšminga, jus sieja gilūs karminiai ryšiai. Patartina dažniau degti žvakę.

Nepalanku pirkti vertingus daiktus, ypač transporto priemones, telefonus.

Nepalankus metas žiniasklaidos, transporto tarnyboms.

Bus nemenka įvairių traumų, avarijų tikimybė.

Iš ketvirtadienio į penktadienį buvo gerai sapne matyti valgį, turtus, galvos apdangalus, bet blogai pinigus – nuostoliai, ginklus – išbandymai, nelaimės; mirusieji, kapinės – planų suirimas, katastrofos.

Blogas ženklas: jei lūžtų metaliniai instrumentai, jei paukštis jus paženklintų, jei po jumis sulūžtų kėdė ar lova, laiptai, sušlapti, sulyti.

Geras ženklas: jei indai sudužtų į smulkias šules, rasti pamestą peilį (gerai jį paimti, paliekant toje vietoje monetą), įsipjauti, įsidurti – išsiskirsite su nereikalingais žmonėmis, neteksite jums nereikalingų daiktų, pinigų, rasti aštrų metalinį daiktą – greit jūsų priešai bus nugalėti.

Žvilgsnis į priekį: šeštadienis nėra palankus kelionėms, svarbiems susitikimams, audringiems šventimams, tam labiau tinkamas sekmadienis; šeštadienį palankūs pasteliniai tonai, vengtinos ryškios spalvos; sekmadienį palankūs sidabriniai, žydri atspalviai, vengtinos visos ryškios spalvos; pirmadienį palanki balta, gelsva, auksinė, vengtinos tamsios spalvos, ypač ruda.

Avinas (03 21–04 20). Penktadienį situacija gali būti sudėtingesnė, nei iš pirmo žvilgsnio atrodo, – ar jūs pakankamai gerai informuoti? Ieškokite povandeninių uolų iš anksto, kad turėtumėte laiko priimti kompromisinį sprendimą. Ir nebūkite labai reiklūs bei smalsūs – galite dėl to patirti problemų, be to, netyčia sužinoti dalykų, kurių jums nederėjo žinoti. Atsargiau kelyje!

Jautis (04 21–05 20). Penktadienį nuojauta apie savo pašaukimą, misiją gali priverti priimti staigų ir netikėtą sprendimą. Tačiau jei nesate visiškai tikri dėl pasirinkto kelio – elkitės santūriau, nerizikuokite. Nesiimkite sudėtingų užduočių, su niekuo nesivelkite į ginčus, kaip ir niekam nepatikėkite savo paslapčių, pinigų ar atsakingų dokumentų.

Dvyniai (05 21–06 21). Penktadienį užsiplieksti galite dėl nieko, tačiau atitaisyti konflikto žalą bus sunku. Labiau pasikliaukite artimaisiais, mylimu žmogumi. Neieškokite svetimų trūkumų, verčiau pasistenkite patys tobuliau atlikti savo pareigas. Nepasiduokite provokacijoms!

Vėžys (06 22–07 22). Penktadienį – sudėtinga diena: jums gali tekti per didelė atsakomybė, per didelis rūpesčių bei darbų krūvis. Pasistenkite atlikti viską, kas priklauso. Tik kuo mažiau bendraukite, ypač su atsitiktiniais asmenimis. Į gąsdinimus, šantažavimą geriau nekreipti dėmesio – kiek vėliau situacija savaime išsisklaidys. Labiau pasisaugokite smurto, vagysčių.

Liūtas (07 23–08 22). Nors diena sudėtinga, bet jūsų bus neįmanoma išmušti iš vėžių. Mėginkite atskleisti dar neišnaudotas savo galimybes, ieškokite nepastebėtų rezervų savo veikloje. Tai permaininga diena, kai viskas išeina kiek kitaip, nei tikiesi. Tad mažiau žadėkite, venkite įsipareigoti ir griežtai neplanuokite darbų – kitaip teks nervintis dėl sugriuvusių planų.

Mergelė (08 23–09 22). Penktadienį, nors keista, bet būsite gana darbingi bei energingi – tikriausiai atsiveria kažkelintas kvėpavimas… Naudokitės proga kuo daugiau nuveikti, kuo daugiau svarbių reikalų sutvarkyti. Būkite atidesni savo viršininkui – galite neteisingai jį suprasti ir padaryti rimtų klaidų. Venkite konfliktų darbe.

Svarstyklės (09 23–10 23). Penktadienis iki pavakarės itin sudėtingas – gali tekti nusivilti žmogumi, kuriuo tikėjote, kuris buvo jums autoritetas. Nepalanku tvarkyti reikalus su užsieniečiais, nederėtų aptarinėti darbo užsienyje pasiūlymų su būsimais darbdaviais.

Skorpionas (10 24–11 22). Penktadienį nuo pat ryto galite susidurti su įvairiausiais nesmagumais bei savotiška moraline prievarta – teks netikėtai pakeisti planus. Nesikarščiuokite, nespręskite nesusipratimų piktuoju. Galimi netikėti nusivylimai mylimu žmogumi ar senu bičiuliu. Bloga diena pirkti techniką bei įrankius tiek veiklai, tiek namams.

Šaulys (11 23–12 21). Penktadienį galite sužinoti naujų dalykų apie jums artimus žmones ar dalykinius partnerius. Neskubėkite piktintis, juolab teisti, smerkti. Galimas daiktas, kad esate kažkieno sąmoningai vienpusiškai informuoti. Labiau pasaugokite savo turtą bei sveikatą.

Ožiaragis (12 22–01 19). Penktadienį išaugs konfliktų bei traumų tikimybė tiek darbe, tiek savuose namuose. Ne laikas kaltinti sutuoktinį, pykti ant visuomenės, aiškintis santykius su teisėsaugos ar teisėtvarkos atstovais. Gresia priverstinės išlaidos, baudos.

Vandenis (01 20–02 18). Ko neįvertinote bendraujant su savo vaikais ar mylimu asmeniu, sužinosite penktadienį. Gali tekti skaudžiai sumokėti už savo įtarumą, galbūt egoizmą bei nelankstumą. Ir mažiau planuokite – viskas bent keliskart keisis...

Žuvys (02 19–03 20). Penktadienį kažkada padarytos klaidos taps kliūčių priežastimi. Nesiveržkite į priekį, neišsprendę ankstesnių problemų. Apskritai šiandien negerai skubėti – vien dėl to galimi nemalonumai. Vakarą patartina praleisti savo namuose.