Palmiros horoskopas trečiadieniui, kovo 2 d.

Ši diena, kaip ir vakarykštė, sudėtinga, greitai žiebsis konfliktai, tad bus svarbu likti ramiems. Stenkitės su visais rasti bendrą kalbą, nesivelkite į intrigas kolektyve, o namuose – į barnius.

Kad ir kuo užsiimsite, nepersistenkite – susikoncentruokite ties svarbiausiais darbais. Ir nesistenkite vieni visko patempti – tai bendradarbiavimo, kolektyvinio triūso metas. Beje, nors baigiasi Mėnulio mėnuo, tačiau būsite pakankamai energingi, tvirti. Pakaks užsispyrimo, įžvalgumo. Tinka apsispręsti svarbiais klausimais karjeroje, piniginiuose, turtiniuose reikaluose (ypač susijusiais su ilgalaikio kredito ėmimu).

Ši diena irgi sudėtinga vyrams, vadovams, sportininkams, kariškiams.

Išlieka nemenka įvairių traumų (ypač galvos, kojų), įvairių avarijų tikimybė. Labiau tikėtini insultai.

Būkite itin apdairūs su degiomis, sprogiomis medžiagomis, aštriais instrumentais, ginklais. Patartina vengti gausių susibūrimų. Galima nukentėti nuo agresyvių, fanatiškų asmenų.

Sapnai iš antradienio į trečiadienį nėra svarbūs. Tačiau gerai, jei sapnavote arklius, šunis – tai aukštesnių jėgų apsauga. Blogai buvo regėti artimuosius, įvairius gyvūnus, būti nuogam.

Blogas ženklas: išsitepti, jei jus paukštis paženklintų; kruopas, šiukšles ne vietoje išberti, jei viskas iš rankų kristų; valgyti vištieną, kiaušinius, ant ugnies pūsti; smarkiai apsiniaukęs dangus.

Geras ženklas: jie ant jūsų užkristų paukščio plunksna – materialinė pagalba, rasti vienodus metalinius daiktus – laukia netikėta sėkmė, maloni staigmena.

Žvilgsnis į priekį: ketvirtadienis žada daug įtampos, provokacijų, geriau nieko svarbaus neplanuoti; patartina nešioti šviesių tonų drabužius.

Avinas (03 21–04 20). Nesiimkite svarbių reikalų. Mažiau bendraukite, ypač su atsitiktiniais asmenimis. Į gąsdinimus, šantažavimą geriau nekreipti dėmesio – kiek vėliau problemos savaime išsisklaidys. Labiau pasisaugokite smurto.

Jautis (04 21–05 20). Šiandien mėginkite atskleisti dar neišnaudotas savo galimybes, ieškokite nepastebėtų rezervų savo veikloje. Tai permaininga diena, kai viskas išeina kiek kitaip nei tikiesi. Tad mažiau žadėkite, venkite įsipareigoti ir griežtai neplanuokite darbų.

Dvyniai (05 21–06 21). Būsite ganėtinai darbingi bei energingi – tikriausiai atsiveria kažkelintas kvėpavimas. Gali pavykti nemažai nuveikti, sudėtingą problemą išspręsti. Būkite atidesni savo viršininkui – galite neteisingai kažką suprasti, padaryti rimtų klaidų.

Vėžys (06 22–07 22). Trečiadienį jausitės smagiau nei kiti, bet vis dėlto galimi nesklandumai (jie nuo jūsų nepriklausys). Nepalanku tvarkyti reikalus su užsieniečiais, nederėtų aptarinėti darbo užsienyje pasiūlymų su būsimais darbdaviais.

Liūtas (07 23–08 22). Nuo pat ryto galite susidurti su įvairiausiai nesmagumais bei savotiška moraline prievarta – teks netikėtai pakeisti planus. Nesikarščiuokite, nespręskite nesusipratimų piktuoju. Galimi netikėti nusivylimai mylimu žmogumi ar senu bičiuliu.

Mergelė (08 23–09 22). Trečiadienį galite sužinoti naujų dalykų apie jums artimus žmones ar dalykinius partnerius. Neskubėkite piktintis, juolab teisti, smerkti. Galimas daiktas, kad esate kažkieno sąmoningai vienpusiškai informuoti.

Svarstyklės (09 23–10 23). Šiandien ne laikas kaltinti sutuoktinį, pykti ant visuomenės, aiškintis santykius su teisėsaugos, teisėtvarkos atstovais. Gresia priverstinės išlaidos, baudos. Išaugs ir konfliktų tikimybė tiek darbe, tiek savuose namuose. Labiau tikėtinos traumos judant, sportuojant, važiuojant.

Skorpionas (10 24–11 22). Bendraudami su savo vaikais ar mylimu asmeniu sužinosite tai, ko neįvertinote vakar. Gali tekti skaudžiai sumokėti už savo įtarumą, egoizmą ar nelankstumą.

Šaulys (11 23–12 21). Trečiadienį kažkada padarytos klaidos tampa kliūčių priežastimi. Tiesa, kol kas nieko nesiimkite keisti. Ir nesiveržkite į priekį, neišsprendę ankstesnių problemų. Apskritai šiandien negerai skubėti – vien dėl to galimi nemalonumai. Saugokite sveikatą, ramybę.

Ožiaragis (12 22–01 19). Situacija gali būti sudėtingesnė nei iš pirmo žvilgsnio atrodo – ar jūs pakankamai gerai informuoti? Ieškokite povandeninių uolų iš anksto, kad turėtumėte laiko priimti kompromisinį sprendimą. Ir nebūkite labai reiklūs bei smalsūs – galite dėl to patirti problemų, be to, netyčia sužinoti dalykų, kurių jums nederėjo žinoti. Būkite labiau atsargūs su degiomis, sprogiomis medžiagomis!

Vandenis (01 20–02 18). Trečiadienį nuojauta apie savo pašaukimą, misiją gali priverti priimti staigų ir netikėtą sprendimą. Tačiau jei nesate visiškai tikri dėl pasirinkto kelio – elkitės santūriau, nerizikuokite. Nesiimkite sudėtingų užduočių, su niekuo nesivelkite į ginčus ir niekam nepatikėkite savo reikalų tvarkymo.

Žuvys (02 19–03 20). Šiandien galite užsiplieksti galite dėl nieko, o atitaisyti konflikto žalą gali būti ir neįmanoma. Labiau pasikliaukite artimaisiais, mylimu žmogumi. Neieškokite svetimų trūkumų, verčiau pasistenkite patys tobuliau atlikti savo pareigas. Nepasiduokite provokacijoms! Labiau pasaugokite savo turtą bei sveikatą.