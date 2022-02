Palmiros horoskopas vasariui: šis ženklas gaus viską, apie ką svajoja

AVINAS

Svarbaus susitelkimo bei reikšmingų permainų metas. Nuo pirmų mėnesio dienų, kibkite į darbus: drąsiai plėskite savo veiklą, imkitės įgyvendinti senas svajones, kuo aktyviau reikškitės visuomenėje. Itin svarbios veiklai bei lemtingoms permainoms 7, 8, 14 mėnesio dienos. Pasistenkite iki 18 d. kuo labiau pasistūmėti link geidžiamo tikslo, kadangi vėliau atsiras kliuvinių, gali tekti net kai ko svarbaus atsisakyti. Veikloje siekite didesnio profesionalumo, kitaip mėnesiui baigiantis geri sumanymai pakibs ore, sulauksite ir vadovybės kritikos, kolegų, klientų nepasitenkinimo.

JAUTIS

Verta daug užsibrėžti, aukštai taikyti! Nemažai nuveiksite per pirmas dvi dekadas: jus lydės sėkmė įgyvendinant naujus projektus, ypač susijusius su plėtra, verslo reorganizacija. Tinkamas laikas kontraktų užmezgimui ar darbo paieškai užsienio šalyse. Daugiau bendraukite, susitiksite su naujais įtakingais žmonėmis, su užsieniečiais galinčiais tapti jūsų partneriais, rėmėjais. Tiesa, antrą mėnesio pusę patartina siekti kompromisų, labai neužsispirti – lankstumas padės išvengti konfliktų, tinkamai pasinaudoti gera proga. Jei romantiškas ryšys užsimegs 16–17 d. – jis bus laimingas.

DVYNIAI

Nors nerimo, įtampos pakaks, tačiau atsidėkite veiklai, jos plėtimui. Mėnuo palankus dalykinėms kelionėms, stažuotei, tačiau keisti darbovietę ar kraustytis į naujus namus nepatartina. Sėkmę lems mokėjimas pristatyti save, savo idėjas vadovybei, palaikyti gerus santykius su viršininku, surasti energingų užtarėjų, įtakingų sąjungininkų. Trečią dekadą nieko nekeiskite – taisykite klaidas, užsiimkite atidėtais reikalais, imkitės senai rengtų projektų. Beje, intensyvus darbas netaps kliūtimi tarnybiniam romanui antrą mėnesio pusę.

VĖŽYS

Pirmos dvi dekados gana įtemptos, kai svarbu ieškoti kompromisų, vengti priešstatos, nesivelti į konfliktus. Tai bus sėkmingas metas finansinių problemų sprendimui: perspektyvūs nauji dalykiniai kontaktai, nauji sandoriai, kelionės į užsienį. Na, o nerimo minutę atminkite, kad dabar viskas iš tiesų geriau, nei manote! Tad rizikuokite, mėginkite laimę – jums seksis. Ieškokite naujų galimybių, priimkite iššūkius. Verta investuoti veiklos plėtrai. Palanku užsienio šalyse ieškoti partnerių. Ir ne tik veiklai – tai romantiškas mėnuo, gali užsimegzti nauji jausmai.

LIŪTAS

Selenė jau Vandenio ženkle, tad partneriai taps jūsų Angelais sargais. Bus svarbu ne tik įgimtas mokėjimas save pateikti, bet ir sugebėjimas pritraukti gerus sąjungininkus, ir tai puikiai pavyks per pirmas dvi dekadas. Trečia dekada gana sudėtinga, nes sunkiai prognozuojama. Teks pademonstruoti realius sugebėjimus, meistriškumą veikloje. Tikriems profesionalams, kūrybingiems asmenims seksis kopti karjeros laiptais, užsidirbti pinigų – jiems pavyks išplėsti savo veiklą, verslą, pasiekti išskirtinio populiarumo. Ieškantiems laimės meilėje, gali pavykti susitikti sau porą mėnesio viduryje.

MERGELĖ

Iš esmės sėkmingas mėnuo – daug kas vyks savaime, pakaks įkvėpimo, nuovargio nejausite. Lengviau su žmonėmis bendrausite, sulauksite įdomių pasiūlymų: ne tik dalykinių, bet ir asmeninių. Taip pat jums puikiai pavyks įgyvendinti ankstesnius sumanymus, kūrybines idėjas bei pelnyti pripažinimą. Mėnesio antrą dekadą gali užsimegzti ir lemtingas jausmas, priversiantis jus apsispręsti santuokai. Tik trečią dekadą reikalai ims kiek strigti, kai verta ieškoti pagalbininkų, dagiau dėmesio skirti sveikatos stiprinimu. Paskutinė savaitė kelionėms nepalanki.

SVARSTYKLĖS

Sėkmės sąlyga bus neskubėti, pasikliauti likimu! Viskas savaime susitvarkys geriau nei patys dėsite pastangas. Daug kas vyks nepastebimai, be jūsų pastangų. Nors situacijos nekontroliuosite, bet viskas puikiai pavyks! Būsite apsupti meilės bei rūpestingo dėmesio. Dabar viskas susidėlios į savas vietas – pakaks ir nedidelio jūsų noro, saikingų pastangų. Bendraukite, nesibijokite prašyti pagalbos, užtarimo – tai padės gauti naudingą pasiūlymą tarnyboje. Mėnuo atneš gerų pokyčių šeimos santykiuose, o įsimylėjusius įkvėps santuokai.

SKORPIONAS

Atraskite malonumą priklausyti nuo artimųjų, nuo tų, kuriuos mylite, ir namai taps ne tik tvirtove, bet ir meilės, džiaugsmo šventykla. Puikus laikas bus ne tik mamoms, namų šeimininkėms, bet ir menininkams: lydės įkvėpimas, publikos simpatijos, laukia apdovanojimai. Pirmas dvi dekadas bus svarbu daug neužsimoti darbe, palaikyti gerus santykius su vadovybe, kolegomis, klientais. Antrą dekadą vienišiems nusišypsos laimė ieškant partnerio šeimai sukurti. O štai mėnesiui baigiantis įsimylėti nepatartina – jūsų lūkesčiai nepasiteisins.

ŠAULYS

Pernelyg toli neužsimokite – svarbūs ir naudingi dalykai šalia, panosėje! Nesistenkite kažką keisti, veržtis į priekį, rizikuoti naujuose dalykuose. Išnaudokite tai, ką turite. Mėnuo bus geras bendrauti, kažko mokytis, atnaujinti žinias, senas pažintis, keliauti, aplankyti vietas, kurios buvo svarbios praeityje. Mėnesio viduryje gali išsipildyti sena svajonė, susijusi su šeima, namais, o vyresniems – susitikimas su žmogumi, kuris bent iš dalies atstos brangaus asmens netektį. Mėnesio pabaigai geriau nieko svarbaus, ypač kelionių, neplanuoti.

OŽIARAGIS

Išskirtinis, pergalingas metas! Imkitės to, kas jums svarbiausia, drąsiai siekite to, kas seniai buvo svajota, ir jau mėnesio viduryje galėsite pasidžiaugti, jog gavote ko taip norėjosi. Pats laikas imtis įgyvendinti veiklos planus, kovoti už pripažinimą, aukštus įvertinimus. Dalyvaukite konkursuose – laimėsite! Rezultatai bus kiek netikėti, bet naudingi, ypač jei to imsitės pirmas dvi dekadas. Vėliau reikalai ims strigti, darbų tempai lėtėti. Beje, mėnesio antra dekada taps naudinga vienišiems pamąstyti apie antrąja pusę – užmegzti naują pažintį tikrai nebus sunku: būsite žavūs, patrauklūs.

VANDENIS

Baltasis Mėnulis nuo vasario 3 d. Vandenyje. Nematoma likimo ranka jus globos bei ves net septynis mėnesius per kuriuos galėsite džiaugtis ypatinga angelų apsauga – dabar viskas tik į gerą! Selenė siejama su geruoju karminiu atpildu, kai sugrįžta tas geras, kurį kitiems nesavanaudiškai padarėte. Pirmą mėnesio pusę turėsite galimybę pasinaudoti anksčiau praleistomis progomis veikloje. Vėliau tiks imtis naujų sumanymų. Tiesa, nepersistenkite ko nors siekdami – daugiau laimėsite pasikliaudami savieiga. Ir dažniau improvizuokite, taip labiau pasinaudosite jums siunčiamomis geromis progomis. Šiuo metu gali išaugti asmeninės bei šeimos narių išlaidos, tad jau nuo mėnesio pradžios imkite taupyti pinigus.

ŽUVYS

Būsite kupini energijos, šaunių sumanymų, jausitės puikiai, nors tai ir mėnuo prieš gimtadienį. Dabar pavyks suderinti teoriją su praktika, norus su galimybėmis. Tik labai nesižavėkite naujomis perspektyvomis, neskubėkite priimti gautų pasiūlymų, ypač mėnesiui baigiantis – iki gimtadienio netikslinga ką nors naujo pradėti. Daugiau dėmesio skirkite nepanaudotoms galimybėms: ieškokite naujo pamirštuose ar kažkada atrastuose dalykuose – tai atneš sėkmę. Bus naudinga koreguoti veiklą, įtvirtinti laimėjimus. Tinkamas laikas baigti didelius darbus – renkitės naujam veiklos etapui, kuris ateis po gimtadienio.