Palmiros horoskopas trečiadieniui, vasario 9 d.

Beje, po 10 val. 46 min. – karminio atpildo metas, kai gauname tai, ką per mėnesį užsitarnavome. Geros naujienos, palankiai besisprendžiančios problemos, be abejo, signalizuos, kad jūsų elgesys buvo teisingas, na, o jei susidursite su kliuviniais ar kokiais nors nemalonumais, tuomet pamėginkite suprasti, ką per prabėgusį mėnesį ne taip padarėte.

Diena po 10 val. 46 min. palanki ne tik dalykiniams, bet ir bičiuliškiems susitikimams, meilės pasimatymams.

Iš antradienio į trečiadienį buvo svarbūs tik sapnai, kuriuose matyti vaizdai realūs. Jie pildysis tiesiogiai.

Blogas ženklas: jei kišenė prakiurtų, ką nors pamesti, jei iš rankų kristų pinigai, raktai, sutikti žmogų tuščiais kibirais – nuostoliai, apgaulės, nesėkmės; itin blogai raktus pamesti – galima artimo žmogaus netektis.

Geras ženklas: gauti pinigus – ilgalaikė finansinė sėkmė, sutikti žmogų pilnais kibirais – greitu laiku ims gerėti jūsų materialinė padėtis.

Žvilgsnis į priekį: ketvirtadienis neblogas kelionėms, svarbiems darbo susitikimams; patartina nešioti melsvus, žydrus, auksaspalvius drabužius.

Avinas (03 21–04 20). Trečiadienis – gerojo atsitiktinumo metas, tad nebijokite rizikuoti, – drąsiai, ryžtingai atsisakykite to, kas trukdo sėkmei. Po 13 val. 30 min. palanku tvarkyti skubius reikalus.

Jautis (04 21–05 20). Trečiadienis nuo 10 val. 46 min. palankus sandoriams, finansinių problemų sprendimui. Beje, galite sulaukti užtarnautos pagalbos iš žmogaus, kurio nepažįstate ar jau pamiršote.

Dvyniai (05 21–06 21). Trečiadienį po 13 val. 30 min. – jūsų lyderystės metas. Būkite ryžtingi. Labiau pasikliaukite savo jėgomis – ko gero, sulauksite pagalbos paskutinę akimirką, kai mažiausiai tikėsitės. Kovokite už teisųjį reikalą, tačiau jei nesate tuo tikri, jei dvejojate, ar eisite iki galo, – geriau atsitraukti.

Vėžys (06 22–07 22). Trečiadienį būsite aktyvesni pirmąją dienos pusę iki 13 val. 30 min. Tiesa, rytmetys iki 10 val. 46 min. nekoks, reikėtų atsiriboti nuo atsakingų žingsnių. Vėliau labiau įsiklausykite į intuiciją, na, ir labiau pasikliaukite aplinkiniais, sutuoktiniu – tuomet viskas sklandžiai klostysis. Daugiau ilsėkitės.

Liūtas (07 23–08 22). Trečiadienis nuo 10 val. 46 min. naudingas svarbių reikalų tvarkymui. Priimkite antrą dienos pusę gautus patarimus, nesipūskite – iš šalies dažnai geriau matyti. Beje, atsiras ir norinčių padėti draugų, taip pat reikalingų veiklai asmenų.

Mergelė (08 23–09 22). Trečiadienio antra pusė tinkama apsispręsti karjeroje. Jei jums pasiūlys naujas pareigas, naują veiklos sritį, kitą darbą – verta sutikti. Tai bus perspektyvu.

Svarstyklės (09 23–10 23). Trečiadienis po pietų palankus – tai sėkmės metas. Spręskite aktualiausias problemas – tiek dalykines, tiek asmenines. Būkite atidūs gautiems pasiūlymams, pamokymams bei užsimezgusioms pažintims.

Skorpionas (10 24–11 22). Trečiadienį po 10 val. 46 min. ramesnis metas – pavyks rasti naują išeitį iš įgrisusios, įsisenėjusios situacijos. Kasdieniame gyvenime jūsų nerimas kiek perdėtas. Verta kreiptis pagalbos į draugus.

Šaulys (11 23–12 21). Trečiadienį aplinkybės jums palankios, jei vadovausitės įkvėpimu, paisysite partnerių, sutuoktinio, mylimo žmogaus nuomonės. Diena tinkama su vadovybe aptarti jūsų karjeros, atlyginimo perspektyvas.

Ožiaragis (12 22–01 19). Trečiadienis tinkamas tarnybinių reikalų tvarkymui, naujos darbo vietos ieškojimui, darbdavystės sutarties pasirašymui. Jei jus slegia netikę santykiai su kolega ar su artimu žmogumi, pasikalbėkite per pietus draugiškai, – kai kas išsispręs.

Vandenis (01 20–02 18). Trečiadienio rytmetį gali būti nelengva išsijudinti veiklai. Ir iš tiesų, iki 10 val. 46 min. nereikėtų nieko skubinti – pasikliaukite savieiga. Iš tiesų sėkmingas bei naudingas metas prasidės nuo 13 val. 30 min.

Žuvys (02 19–03 20). Trečiadienį neveikiant daugiau laimėsite nei plušėdami. Būtina nusiraminti ir išmokti dėkingai priimti tokį gyvenimą, kokį turite. Spręskite bendravimo problemas namuose, aiškinkitės esamus nesklandumus – pavyks geriau suprasti artimuosius, vaikus.