Palmiros horoskopas pirmadieniui, kovo 21 d.

Pirmadienį Saulei tekant prasidėjo Naujieji Metai pagal senųjų arijų zoroastriečių tradiciją, kurių toteminis gyvūnas – Gepardas.

Gepardo metai – 21- ieji Arijų kalendoriaus 32 metų cikle, kurie visada skaičiuojami nuo vieno pavasario lygiadienio iki kito (kovo 21d.). Tad nuo 1926 m. kovo 21 d. iki 1927 m. kovo 21d.; nuo 1958 m. kovo 21 d. iki 1959 m. kovo 21 d.; nuo 1990 m. kovo 21 d. iki 1991 m. kovo 21 d. Metų spalva – žalia.

Metai siejami su Izedu Chšatra Vairja arba Šachrevaru („Gerasis valdymas“), kuris zoroastrizmo tradicijoje yra Dangaus kariaunos vadovas. Tai atkaklus kovotojas. Jo atributai – ietis, lankas, strėlė, kuoka. Jis susirėmė su piktuoju Angromanju, suskaldžiusiu pirminį Dangų, padarytą iš akmenų, kurių nuolaužos yra žemėje randami brangakmeniai...

Gepardo metais gausėja karinių konfliktų, aktyvėja visuomeninių santvarkų kaita. Kovojantys už teisųjį reikalą įgyja geras sąlygas laimėti. Sėkminga tampa kova ir už tiesos atskleidimą.

Metų totemas vaizduojamas kaip katė su šuns galva. Gepardas yra greičio, agresijos bei narsumo simbolis. Jis mėgsta naujoves, jam patinka netikėtumai. Kovos metu gali atsitraukti, bet sukaupęs jėgas vėl smogia. Sugeba nuspėti pavojų, į priekį apskaičiuoti žingsnius, moka išgyventi ekstremaliomis sąlygomis. Gracingas, lankstus. Nepriklausomas. Vienišius. Šiomis savybėmis pasižymi ir gimę Gepardo metais.

Zoroastriečiai Naujuosius sutikdavo per saulėtekį baltai apsirengę (būtinai baltai galvą apsidengę), degant ugniai (gerai įžiebti 8 baltas žvakes ir po to jas per metus palaipsniui sudeginti), gerdami karštą raudoną vyną, išvirtą su medumi ir kvapniais prieskoniais bei ragaudami saldžią varškę su razinomis. Į namus išvakarėse būdavo atnešama vėjo nulaužta pušies šaka.

Iš sekmadienio į pirmadienį sapnai reikšmingi metams. Gerai, jei regėjote ryškią šviesą, ugnį, dykumą. Blogai – dūmus, vandenį.

Blogas ženklas: vėluoti, rasti surūdijusį metalinį daiktą, jei kristų peiliai, šakutės nuo stalo, įsipjauti, įsidurti metaliniu daiktu.

Geras ženklas: išsitepti žeme, rasti blizgantį daiktą.

Žvilgsnis į priekį: antradienis – sudėtingas, konfliktinis metas, netinkamas svarbių reikalų tvarkymui; palankios spalvos – geltona, žydra, elektrinė.

Avinas (03 21–04 20). Pirmadienis sudėtingas – svarbesnius reikalus atidėkite trečiadieniui.

Jautis (04 21–05 20). Pirmadienis tinkamas taikymuisi, atsiprašymams. Tiesa, diena nepalanki susitarimams, juolab svarbių dokumentų tvirtinimui.

Dvyniai (05 21–06 21). Pirmadienį užsiimkite tik tais darbais, kuriuos galite daryti vieni.

Vėžys (06 22–07 22). Pirmadienio nuotaikos jau smagesnės, tačiau ir ši diena nebus tinkama svarbiems susitikimams. Tiesa, ji gera imtis individualios ar kūrybinės veiklos.

Liūtas (07 23–08 22). Pirmadienis netinkamas jokių atsakingų reikalų tvarkymui.

Mergelė (08 23–09 22). Būkite atidesni kelyje, pirmadienį itin. Diena nėra gera įsipareigojimams, dokumentų tvirtinimui. Pasisaugokite vagių.

Svarstyklės (09 23–10 23). Pirmadienį pravers saiko jausmas. Diena nepalanki finansinių reikalų tvarkymui, o ypač investavimui.

Skorpionas (10 24–11 22). Neskubėkite pirmadienį kibti į darbus, reikšti iniciatyvą – ką galite, atidėkite.

Šaulys (11 23–12 21). Pirmadienis nepalankus jokių reikalų tvarkymui. Pasistenkite atsiriboti nuo nereikalingo bendravimo.

Ožiaragis (12 22–01 19). Pirmadienis žada netikėtumų, naujienų, tačiau neskubėkite dėl to keisti planus. Palaukite antradienio.

Vandenis (01 20–02 18). Pirmadienį pasistenkite itin atidžiai atlikti savo užduotis darbe – jūsų meistriškumas gali būti patikrintas.

Žuvys (02 19–03 20). Pirmadienis apgaulingas – nepasiduokite svetimai įtakai.