Palmira: ši Saulės užtemimo diena bus įtempta ir provokuojanti

Deja, diena bus įtempta, provokuojanti agresiją dideliuose ir mažuose dalykuose. Stigs atidos, sąmoningumo, atsargumo. Tad elkitės taip, kad nieko neužgautumėte, na, ir patys neužsipliekskite, ką netikusio patyrę.

Išeitis – pakantumas, geranoriškumas: mėginkite suprasti kitą, neteisti, nepykti nei namie, nei darbe. Nors tai ir nebus lengva, deja, nepalanki planetų padėtis skatins despotiškumą, provokuos norą (tegu ir pačiais geriausiais sumetimais) pamokyti, neva „apsaugoti“ kitą. Neskubėkite neprašomi kištis į kitų gyvenimus, turėkite omeny, kad šiuo metu bus sunku įvertinti, kas naudinga, o kas pražūtinga. Deja, už duotus patarimus teks atsakyti bei susimokėti nemenką kainą.

Ne laikas priiminėti svarbius sprendimus. Nieko nekeiskite nei savo asmeniniame gyvenime, nei dalykiniuose reikaluose.

Dėl užtemimo įtakos artimiausiais mėnesiais daugės maištautojų – tiek namų virtuvėje, tiek viešumoje. Gali populiarėti įvairios revoliucingos žmonių materialios gerovės „pagerinimo“ idėjos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šis užtemimas įvyks pačioje Avino ženklo pabaigoje, ties sandūra su Jaučiu. Būtent ši vieta siejama su mūsų idėjų materializacija.

Kokios tai idėjos, kiek tikėtinas įsikūnijimas pačių neįtikinamiausių, absurdiškiausių sumanymų, padės suprasti kai kurios įžymybės, gimusios šio užtemimo sektoriuje: Adolfas Hitleris, g. 1889 m. balandžio 20 d., Vladimiras Uljanovas (Leninas) – 1870 m. balandžio 22 d. Tad balandžio 20 d. užtemimas gali tapti startine aikštele įvairiems apsišaukėliams, ideologiniams fanatikams, tiesiog netikriems pranašams lįsti į politinę, ideologinę areną.

Užtemimas gali paskatinti ne tik agresyvumą, bet ir galvos skausmus bei traumas (ypač nosies ir smegenų), taip pat įvairias smegenų ligas, insultus.

Netiks pirkti ir ginklus, peilius ar kitokius metalinius brangius instrumentus. Per šį laiką galima nukentėti per ugnį, aštrius, metalinius įrankius, ginklus, per sprogimus. Didelė konfliktų, nelaimingų atsitikimų, traumų, avarijų tikimybė.

Labiau pažeidžiami bus vyrai, kariškiai, taip pat vaikai.

***

Ketvirtadienį 11 val. 15 min. Saulė įeina į Jaučio ženklą, siejamą su žemiškojo gyvenimo pilnatve. Atėjo laikas geras mintis (kurių praūžus Avino ženklui per akis) paversti gerais darbais. Dabar reikia gerovę gausinti bei įtvirtinti. Šiuo metu naudingas konservatyvumas bei mokėjimas vadovautis juslėmis. Jaučio laikas palankus spręsti piniginius, turtinius klausimus, taip pat stiprinti organizmą, gydytis.

Iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo geriausia nieko nesapnuoti – reiškia, jūs neturite rimtų problemų. Gerai buvo regėti tik ryškią šviesą, veidrodį, vaivorykštę.

Blogas ženklas: išlieti skystį, jei be priežasties gestų šviesa, ugnis, jei nagas nulūžtų, liūdėti, nuobodžiauti, kitiems nuotaiką gadinti.

Geras ženklas: rasti blizgantį daiktą, jei virš jūsų šviesa įsižiebtų.

Žvilgsnis į priekį: penktadienį palankios spalvos – gelsva, žydra.

Avinas (03 21–04 20). Ketvirtadienį Saulės užtemimas jūsų ženkle – ne pats maloniausias reiškinys: būkite atsargesni, nerizikuokite pinigais bei sveikata. Itin atidūs bei atsargūs turi būti tie, kieno gimtadienis šiomis dienomis.

Jautis (04 21–05 20). Ketvirtadienį reikalai vystysis kiek kitaip nei planavote, gali tekti užsiimti nesutvarkytais reikalais. Būkite pasiruošę perimti iniciatyvą į savo rankas, tiesa, likite atsargūs. Venkite ir konkrečių asmeninių įsipareigojimų.

Dvyniai (05 21–06 21). Ketvirtadienį bus ne laikas ryžtingiems ar pavojingiems veiksmams. Verta nurimti ir atsitraukti. Jokių darbų, jokių finansinių įsipareigojimų. Būtina vadovautis nuojauta. Daugiau ilsėkitės, palankūs pasivaikščiojimai gamtoje.

Vėžys (06 22–07 22). Ketvirtadienį neleiskite niekam sau nuotaikos gadinti, laiko gaišinti, kištis į jūsų reikalus. Ne laikas ir su vadovybe aptarinėti jūsų karjeros klausimų. Būkite atidesni mamos nuotaikoms, savijautoms.

Liūtas (07 23–08 22). Ketvirtadienis itin sudėtingas. Gali apimti vidinis nepasitenkinimas, noras kažką radikaliai pakeisti. Deja, tai gali virsti griovimu, tad verčiau nieko nejudinkite. Galimos problemos dėl per didelio ambicingumo, nesiskaitymo su aplinkinių, ypač vadovybės, tėvų nuomone.

Mergelė (08 23–09 22). Ketvirtadienis kupinas pavojų, tad jei viskas pasirodys gražu, matyt, kažko nepastebite... Nepervertinkite savo galimybių, taip pat žinių, aplinkinių žmonių patikimumo. Likite atsargūs darbe, kelyje. Svarbius reikalus atidėkite.

Svarstyklės (09 23–10 23). Ketvirtadienį galite tapti partnerių, kolegų neatsargumo, aplaidumo ar nežinojimo auka, tad mažiau kitais pasikliaukite, patys viską tikrinkite. Pavojingi nesusipratimai tarp sutuoktinių. Labiau pasaugokite sveikatą, turtą. Nerizikuokite kelyje.

Skorpionas (10 24–11 22). Ketvirtadienis kritinis. Vis dėlto nepasiduokite pagundai į viską nusispjauti. Toks netikęs pasaulis jums pasirodys tik dabar dėl užtemimo įtakos. Būkite atidūs smulkmenoms, atliekamų darbų kokybei. Net nedidelės problemos darbe ar nesklandumai asmeniniame gyvenime privers rimtai pasijaudinti. Saugokite sveikatą ir venkite konfliktų. Neverta grasinti – tai atsigręš prieš jus.

Šaulys (11 23–12 21). Ketvirtadienį ne laikas vengti pareigų bei darbų, ypač neatliktų anksčiau. Taip pat likite nuoširdūs bei sąžiningi mylimam žmogui, artimiesiems, ypač savo vaikams, net jei blogai jausitės ar patirsite dėl jų nuoskaudą. Labiau saugokite sveikatą.

Ožiaragis (12 22–01 19). Ketvirtadienį nesistebėkite, jei teks išgirsti priekaištų ne tik darbe, bet ir iš artimųjų. Deja, aplinkiniai bus savotiškai apakę (užtemimo efektas) ir nematys jūsų nuopelnų, net tendencingai įrodinės priešingus dalykus. Tad nesureikšminkite to, ką išgirsite (gal jau išgirdote – juk užtemimai pradeda gerokai anksčiau) – tai laikinas efektas.

Vandenis (01 20–02 18). Ketvirtadienį nebūkite tikri, jog šios dienos mintys jūsų galvoje labai šviesios ir teisingos, o jūsų veiksmai nelengvabūdiški. Tad ne laikas mėginti kažką suprasti, ką nors paveikti, kam nors ką nors aiškinti. Prasideda metas, kai reikia mažiau dairytis į šonus, neužsisvajoti apie naujus horizontus, o užsiimti senomis problemomis. Labiau pasirūpinkite namais, šeima.

Žuvys (02 19–03 20). Kas šiuo metu jaudina, ko jums dabar norisi – gali būti netikra. Kad vėliau netektų gailėtis, šiandien pabūkite asketiški. Ir jokių priekaištų sutuoktiniui, mylimam asmeniui bei šefui. Netinka pasirašinėti svarbių dokumentų, pirkti vertingų daiktų, investuoti. Nerizikuokite kelyje.