Palmira: tai itin aktyvus priešpilnio metas

Nepatartina pirkti vertingų daiktų, išlaidauti. Pasisaugokite sukčių.

Palanku labiau užsiimti vaikų auklėjimu, jų fiziniu ugdymu, tinka pradėti juos mokyti kovų meno, jodinėjimo.

Šeštadienis tinkamas iškrovos dietai, organizmo valymui. Tinka valytis ir nuo nužiūrėjimo ar kitokios blogos maginės įtakos, kovoti su baime, iliuzijomis.

Sapnus iš penktadienio į šeštadienį reikėtų aiškintis atsargiai. Į košmarus ar painius vaizdus galima nekreipti dėmesio. Gerai, jei regėjote gyvūnus, paukščius, jei plaukėte švariame vandenyje (sveikata), skraidėte (nauji draugai), matavotės naujus drabužius (turtas, šeimos sustiprėjimas).

Blogas ženklas: rytmečio niežulys – tai įspėjimas mėnesiui: jei sprandą niežės – saugokite pinigus, nugarą – vaikus bei santykius su mylimu asmeniu, pilvą – gresia nemalonumai darbe, pavojai per naminius gyvūnus, sėdmenis – problemos per užsieniečius, per tolimas keliones, delnus – galite būti apgauti, apvogti, pakliūti į autoavariją; išberti druską – nesantaika, chaosas namuose; moteriai sušlapti lietuje (ypač naktį iš šeštadienio į sekmadienį); jei purvu aptaškytų – kliūtys reikaluose; jei vėjas plyšiuose švilptų – finansiniai nuostoliai; jei indai dužtų – dabartinis jūsų pasirinkimas neteisingas, tai taps nesėkmių šaltiniu; jei laikrodis sustotų – galite padaryti lemtingą klaidą; jei raktus pamestumėte – gresia pavojus jūsų ar artimo žmogaus gyvybei; jei plaukai veltųsi, daug jų išsipeštų, rasti lėlę be galvos (ar atvirkščiai) – apsaugos praradimo, nužiūrėjimo požymis.

Geras ženklas: rasti metalinių ar blizgančių daiktų – pagalba; jei netyčia peilis iškristų – jūsų skriaudikai bus nubausti, vyrams palankus lietus naktį iš šeštadienio į sekmadienį.

Avinas (03 21–04 20). Šeštadienį tikrai galėsite įsitikinti, kad visiems esate labai reikalingi, – pasidžiaukite jums rodomu dėmesiu, sakomais pagyrimais! Diena palanki susitikti su aukštais, įtakingais žmonėmis, galinčiais paveikti jūsų karjerą.

Jautis (04 21–05 20). Savaitgalis gana nervingas, kai galite tapti kiek uždaresni, nepatiklesni, labiau įsitempę.

Dvyniai (05 21–06 21). Jei savaitgalį labiau orientuositės į sutuoktinį, leisite jums padėti, taps kiek ramiau (jei jūsų santykiai įtempti, tuomet geriau ilsėtis atskirai). Ne laikas ir naujoms romantiškoms pažintims – net jei ir viskas gražiai prasidės, baigsis ne taip, kaip pasakose būna...

Vėžys (06 22–07 22). Rūpinkitės savo ramybe, sveikata. Atsipalaiduokite. Ir pamirškite griežtas taisykles bei reikalavimus, skirtus artimiesiems, kitaip sugadinsite šventinę savaitgalio nuotaiką sau bei kitiems.

Liūtas (07 23–08 22). Nors artėjanti pilnatis ir provokuos įtampą, tačiau šį savaitgalį verta pamiršti rūpesčius, problemas ir džiaugtis tais, kuriuos mylite, ir šeštadienį tai jums pavyks.

Mergelė (08 23–09 22). Atidėkite dalykinius rūpesčius, galvokite tik apie artimuosius. Šiomis dienomis nereikėtų niekur vykti, nebent pas tėvus, senelius.

Svarstyklės (09 23–10 23). Tinkamos dienos nedidelėms kelionėms, bendravimui – džiaukitės savimi, artimaisiais.

Skorpionas (10 24–11 22). Verta pakeisti aplinką, kur toliau nuo namų išvykti.

Šaulys (11 23–12 21). Niekur neskubėkite, likite taikūs, ramūs, pagarbūs bei atsargūs, kitaip įvairūs nesusipratimai, įvairūs išbandymai neišvengiami.

Ožiaragis (12 22–01 19). Net jaučiatės puikiai, būtų geriau šį savaitgalį atsiriboti nuo audringų pramogavimų – kad pailsėtumėte, atsipalaiduotumėte, bus reikalinga ramybė bei tyla.

Vandenis (01 20–02 18). Naudingai praleisite laiką, jei šeštadienį išvyksite kur toliau nuo namų. Aplinkos pakeitimas, susitikimams su naujais žmonėmis jus gerai paveiks.

Žuvys (02 19–03 20). Lankykite draugus, kvieskite pas save svečius. Tiesa, nepamirškite, kad turite sutuoktinį... Na, ir šeimą. Tėvus. Būkite jiems atidesni.