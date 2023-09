Palmiros horoskopas penktadieniui, rugsėjo 29 d.

Neprisiriškite prie planų ir mažiau planuokite apskritai – pakaks netikėtumų, dėl kurių gali tekti užsiimti visai kitais dalykais, nei ketinote. Beje, gali paaiškėti, kas buvo nerealu jūsų ankstesniuose planuose, kur blogai numatėte darbų apimtis, pinigus. Tinka užsiimti atidėtais, užvilkintais darbais. Naudinga bus ir prisiminti senas pamokas.

Emocijos šiandien gali virsti nemenka problema, tad geriau nuo ankstyvo ryto nusiteikti ramiai į viską reaguoti. Moterims gali būti itin sudėtinga išlikti ramioms – ši diena joms gana komplikuota.

Vis dėlto pasistenkite nepasiduoti emocijoms, o jos gali apimti spontaniškai. Venkite kraštutinumų – rūpesčių gali kilti tiek per nevaldomą pyktį, įniršį, tiek per džiaugsmo euforiją. Beje, tai komplikuotas metas įsimylėjusiems. Pavojinga priimti atsakingus sprendimus santykiuose su mylimu žmogumi – gali norėtis ir be rimtos priežasties viską mesti, nutraukti, pabėgti. Ir tai bus akimirkos nuotaika, kuri jau ryt išgaruos savaime.

Diena netinkama piniginių, turto reikalų tvarkymui, vertingų daiktų (ypač kompiuterių, išmaniųjų telefonų, elektros technikos) įsigijimui.

Iš ketvirtadienio į penktadienį sapnai pranašiški. Gerai buvo sapnuoti gyvūnus, paukščius, vandenyje plaukti, skraidyti, matuotis naujus drabužius. Blogai būti nuogam, regėti ugnį ar savo atspindį veidrodyje.

Blogas ženklas: jei ryte kūną niežėtų (krūtinę – nemalonumai šeimoje, juosmenį –nesusipratimai su partneriu, sėdynę – būkite atsargesni kelyje, rankas – saugokitės apgaulės, vagystės), ką nors sudaužyti arba jei jūsų laikrodis sustotų – neteisingas pasirinkimas, raktus pamesti – artimo žmogaus netektis.

Geras ženklas: rasti monetų ar blizgančių metalinių daikčiukų – sulauksite reikalingos pagalbos, jei netyčia peilis iškristų – jūsų priešai bus nubausti.

Žvilgsnis į priekį: savaitgalis puikus įvairiems susibūrimams, šventimams; šeštadienį palanki žalia, vengtini ryškūs deriniai; sekmadienį palanki oranžinė, sidabrinė, vengtina ryškiai žalia; pirmadienį palanki mėlyna spalva, vengtina geltona, žalia.

Avinas (03 21–04 20). Penktadienį likimas gali atimti tai, kas jums nepriklauso. Nieko rimto nesiimkite. Būkite atidūs, atsargūs. Greičiau pavargsite, suirsite, galite padaryti daugiau klaidų nei paprastai, pamesti reikalingą daiktą, instrumentą. Labiau pasaugokite asmenines bei darbo paslaptis.

Jautis (04 21–05 20). Penktadienį viskas gali išeiti atvirkščiai nei planavote. Nepasiduokite emocijoms ir nepraraskite pusiausvyros. Nemėginkite ko nors papirkti pinigais (jausmais) ir patys saugokitės bandančių įsprausti dovaną ar kitokias gėrybes.

Dvyniai (05 21–06 21). Jei jūsų darbas susijęs su pinigais, jei prekiaujate elektros prekėmis, elektronika – ši diena gali atnešti ir nemalonių staigmenų. Būkite pagarbūs su kolegomis, klientais bei venkite ginčų su moterimis – priešingu atveju brangiai sumokėsite.

Vėžys (06 22–07 22). Penktadienį ne laikas finansinėms avantiūroms, net jei jums atrodys, kad viską numatėte bei parengėte nepriekaištingai. Meilės santykių irgi nesiaiškinkite (ir mažiau draugų blogų atsiliepimų klausykite) – pareikštos pretenzijos nieko neišspręs, o padės vėliau visiškai susipykti.

Liūtas (07 23–08 22). Kad ir kuo užsiimsite – neskubėkite. Ramybė apsaugos nuo netikėtumų. Mažiau įtarinėkite žmogų, kurį mylite – jūsų nepasitikėjimas tikriausiai nepagrįstas. Ne laikas aiškintis šeimos išlaidas, planuoti šeimos biudžetą.

Mergelė (08 23–09 22). Penktadienio susitikimai, pokalbiai, išgirstos naujienos gali nustebinti, priversti kitaip pažvelgti į jums svarbų žmogų, į susidariusią situaciją. Daugiau klausykite, mažiau atskleiskite savo nuomonę, nesivelkite į diskusijas ir neskubėkite daryti išvadų.

Svarstyklės (09 23–10 23). Penktadienį nesitikėkite akivaizdžios naudos iš to, kuo dabar užsiimate, tačiau mokykitės jausti pasitenkinimą tuo, ką turite, ką esate pasiekę. Būkite atsargesni piniginiuose ir turto reikaluose, neverta pinigus investuoti, tvirtinti sandorius. Tikėtinos problemos dėl blaškymosi meilėje – galite būti ne savo noru priversti kažko atsisakyti, kažką vieną pasirinkti.

Skorpionas (10 24–11 22). Viskas bus gerai, jei nepersistengsite – noras padaryti geriau šiandien itin pražūtingas. Ir nepriimkite svarbių sprendimų, susijusių su jūsų veikla, meile, santuoka. Būkite atidesni vaikams – labiau juos pasaugokite. Nepatikėkite meilės paslapčių draugams.

Šaulys (11 23–12 21). Penktadienį galite būti verčiami apsispręsti neturėdami pakankamai informacijos bei garantijų – vis dėlto atidėkite atsakymą. Taip pat venkite pokalbių rizikingomis temomis su mylimu žmogumi, sutuoktiniu.

Ožiaragis (12 22–01 19). Penktadienį dėl nieko nebūkite tikri, tad venkite žadėti, nieko negarantuokite bei mažiau klausykite, ką draugai kalba, ypač jei reikalas bus susijęs su pinigais arba meile. Tai visiškai netikusi diena prisiekinėti ištikimybę. Nederėtų didelių vilčių dėti ir dėl šios dienos meilės prisipažinimų – tai akimirkos nuotaika, kuri nors ir nuoširdi, bet laikina. Net jei jūsų ar kito žmogaus jausmai nepasikeis – jūsų santykius persekios blogoji lemtis.

Vandenis (01 20–02 18). Penktadienį galima painiava, susijusi su jūsų veikla bei vardu – tiesa, neskubėkite iš karto aiškintis: palaukite bent iki rytdienos. Finansiniuose dalykuose nesitikėkite naudos. Šiandien gauti dalykiniai pasiūlymai vargu ar bus perspektyvūs.

Žuvys (02 19–03 20). Penktadienį patartina jėga nieko nekeisti bei nesiekti. Nepervertinkite savo galimybių, neskubėkite nei apsidžiaugti, nei nuliūsti. Galimos finansinės apgaulės. Beje, į mylimo žmogaus kaprizus neskubėkite reaguoti – gailėsite juos patenkinę.