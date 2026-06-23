Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmiros horoskopas antradieniui, birželio 23 d.

2026 m. birželio 23 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Antradienį iki 15 val. 31 min. palankesnis metas, kai patartina spėti atlikti svarbesnius dienos darbus. Vėliau imkitės tik to, ką gerai žinote.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.