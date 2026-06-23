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Palmiros horoskopas antradieniui, birželio 23 d.
2026 m. birželio 23 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Antradienį iki 15 val. 31 min. palankesnis metas, kai patartina spėti atlikti svarbesnius dienos darbus. Vėliau imkitės tik to, ką gerai žinote.
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Palmiros horoskopas
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