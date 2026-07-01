Palmira: bus svarbu vengti konfliktų

Palanku labiau užsiimti vaikų auklėjimu, jų fiziniu ugdymu, tinka pradėti juos mokyti kovos menų, jodinėjimo.
Netinkamas laikas romantiškiems pasimatymams. Nepalanku kirpti plaukus, nagus, maudytis.
Tinkamas laikas iškrovos dietai, organizmo valymui.
Užfiksavo dar nematytą Mėnulio pusę: archyvuoti duomenys bus viešai prieinami
Tinka valytis ir nuo nužiūrėjimo ar kitokios blogos maginės įtakos. Kovokite su baime, iliuzijomis.
Sapnai iš antradienio į trečiadienį pranašiški. Gerai buvo regėti gyvūnus, paukščius. Jei plaukėte vandeniu – sveikata, matavotės naujus drabužius – turtas, šeiminių saitų sutvirtėjimas, šeimos pagausėjimas, skraidėte – naujos jėgos, nauji draugai. Deja, savo atspindį veidrodyje išvysti – jūsų paslapties atskleidimas, būti nuogam – neturtas, kančia, šaltis, žiema – nesėkmės, liūdesys.
Blogas ženklas: jei ryte niežėtų kūną, sudaužyti indą, jei laikrodis sustotų, raktus pamesti, jei purvu aptaškytų.
Geras ženklas: rasti blizgantį metalinį daiktą.
Žvilgsnis į priekį: ketvirtadienį derėtų užsiimti žemiškais reikalais, buitiniais rūpesčiais; palankūs žalsvi tonai.
Avinas (03 21–04 20). Trečiadienis palankus darbo susitikimams, profesinėms konsultacijoms.
Jautis (04 21–05 20). Trečiadienis palankus svarbiems darbo susitikimams. Siekite gerinti santykius su tais, nuo kurių priklauso jūsų veiklos sėkmė. Gauto patarimo paklausykite.
Dvyniai (05 21–06 21). Trečiadienis palankus taikymusi. Diena gera ir tolimesnėms išvykoms.
Vėžys (06 22–07 22). Trečiadienis tinkamas taikymuisi, tiesa, ne deryboms. Į ginčus nesuvelkite – gal galite nusileisti?
Liūtas (07 23–08 22). Trečiadienis tinkamas naujų galimybių darbe paieškai.
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Mergelė (08 23–09 22). Trečiadienis sėkmingas svarbiems veiklos susitikimams, tiesa, tądien daugiau dėmesio skirkite bendravimui su vaikais.
Svarstyklės (09 23–10 23). Trečiadienis tinkamas analizuoti senas klaidas tam, kad iš jų pasimokytumėte, nebekartotumėte.
Skorpionas (10 24–11 22). Trečiadienį pasistenkite neįsivelti į ginčus – tai, beje, taikymosi laikas.
Šaulys (11 23–12 21). Trečiadienis tinkamas ieškoti papildomo uždarbio šaltinio.
Ožiaragis (12 22–01 19). Trečiadienį likite geranoriški, pakantūs, ypač bendraudami su artimaisiais, su vaikais.
Vandenis (01 20–02 18). Trečiadienį stenkitės labiau išgirsti nei pasakyti.
Žuvys (02 19–03 20). Trečiadienį suskubkite kuo daugiau reikalų spėti sutvarkyti, kad nieko svarbaus nereikėtų atidėti.
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