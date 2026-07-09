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Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, liepos 9 d.

2026 m. liepos 9 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Nieko naujo nesiimkite ketvirtadienį. Baikite darbus, juos apibendrinkite. Kad ir kuo užsiimsite, neskubėkite bei nieko neskubinkite, kitaip imsite daryti klaidas, kažką pamesite, pražiopsosite. Dažniau tikrinkite, ką darote.
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