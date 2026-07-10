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Palmiros horoskopas penktadieniui, liepos 10 d.

2026 m. liepos 10 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Nors savaitės pabaiga, būsite energingi ir sumanūs. Tai puiki diena aktyviai veiklai. Geras metas svarbiems darbo susitikimams ir susitarimams. Taip pat palanku su vadovybe ar klientais aptarti atlyginimo klausimą.
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Palmiros horoskopasLrytas Premium

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