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Palmiros horoskopas penktadieniui, liepos 10 d.
2026 m. liepos 10 d. 00:01
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Nors savaitės pabaiga, būsite energingi ir sumanūs. Tai puiki diena aktyviai veiklai. Geras metas svarbiems darbo susitikimams ir susitarimams. Taip pat palanku su vadovybe ar klientais aptarti atlyginimo klausimą.
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