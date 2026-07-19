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Palmira: šiandien galite sutikti ypatingų žmonių

2026 m. liepos 19 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienis puikus kelionėms, viešnagėms ir įvairiems susitikimams. Galite sutikti ypatingų žmonių, išgirsti naudingų patarimų ir pamokymų.
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Palmiros horoskopasAstrologė PalmiraPalmira Kelertienė
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