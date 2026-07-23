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Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, liepos 23 d.

2026 m. liepos 23 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį iki 17 val. 13 min. – nepalankus metas, todėl nereikėtų planuoti atsakingų darbų. Nesiimkite nieko naujo ir neprisiimkite didelio darbų kiekio. Būkite atidesni tvarkydami dokumentus, tikrinkite jus pasiekiančią informaciją.
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