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Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, liepos 23 d.
2026 m. liepos 23 d. 00:01
Lrytas.lt
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Ketvirtadienį iki 17 val. 13 min. – nepalankus metas, todėl nereikėtų planuoti atsakingų darbų. Nesiimkite nieko naujo ir neprisiimkite didelio darbų kiekio. Būkite atidesni tvarkydami dokumentus, tikrinkite jus pasiekiančią informaciją.
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