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Astrologė: artėjantis Saulės užtemimas supurtys visus, o šiam ženklui gali pasikeisti gyvenimas

2026 m. rugpjūčio 3 d. 14:18
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Tai Mėnulio mėnesio pabaiga, paskutinė savaitė prieš Saulės užtemimą Liūto ženkle rugpjūčio 12 d.
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