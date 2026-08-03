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Palmira: už šiandien duotus pažadus teks atsakyti

2026 m. rugpjūčio 3 d. 05:30
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Pirmadienį galimi įdomūs pasiūlymai, kuriuos verta rimtai apsvarstyti. Tinka pasirašyti darbo sutartis.
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