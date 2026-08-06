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Palmira: palanku kurti santarvę partnerystėje

2026 m. rugpjūčio 6 d. 05:30
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Ketvirtadienį netinka pradėti ką nors iš esmės naujo, įsipareigoti, tvirtinti susitarimus. Palanku užbaigti didesnį darbų ciklą, tikrinti klaidas, jas taisyti. Šią dieną geriausia skirti namams, šeimai. Kelionėms, ypač tolimoms, nėra palankus metas.
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