Po susidūrimo su policija – tragiška dvidešimtmečio mirtis: nukentėjo ir pagalbą jam teikęs gydytojas

Dvidešimtmetis Oliwier Bartosik vieną vakarą išėjo iš namų susitikti su draugu ir daugiau niekada nebepravėrė buto, kuriame gyveno, durų. Po incidento su policija kitą dieną jis mirė ligoninėje.
Mįslingos aplinkybės
Šio įvykio aplinkybės kelia daug klausimų ir ginčų.
„Mano sūnus buvo sumuštas – jo striukė buvo suplyšusi, viduje buvo iškruvinta... Kai atvykau į ligoninę, turėjau laukti valandą, kol galėjau pas jį patekti“, – fakt.pl reporteriui sakė sūnaus mirties sugniuždyta motina Aleksandra Bartosik.
Namo kaimynas pasakojo, kad tą nelaimės vakarą „kažkoks jaunuolis“ elgėsi neįprastai – daužė įėjimo į laiptinę duris, tada blaškėsi po veją, mojavo rankomis ir kalbėjosi pats su savimi.
Susirūpinęs kaimynas nusprendė iškviesti policiją. Atvykus pareigūnams, Oliwier, esą, tapo agresyvus ir užpuolė vieną iš pareigūnų.
„Tuo metu, kai sūnus daužė laiptinės duris, vienas iš kaimynų nulipo žemyn, bet neatpažino mano sūnaus ir jo neįleido.
Vėliau jis iškvietė policiją, ir kilo grumtynės, – kalbėjo velionio motina A. Bartosik. – Sūnus esą smogė policijos pareigūnui, o kaimynas padėjo jį sulaikyti.
Oliwier buvo pargriautas ant žemės, aptalžytas policijos lazda ir apipurkštas pipirinėmis dujomis.
Jie pargriovė jį ant pilvo ir iš nugaros surakino antrankiais. Kai sūnus pradėjo dusti, buvo iškviesta greitoji pagalba“, – „Fakt“ žurnalistui pasakojo Aleksandra Bartosik.
Gydytojas ėmė dusti
Oliwier buvo nuvežtas į ligoninės Skubiosios pagalbos skyrių. Kas ten nutiko?
Teigiama, kad ligoninės Skubiosios pagalbos skyriaus gydytojas, intubuodamas atvežtą dvidešimtmetį, staiga pats pradėjo kosėti ir ašaroti.
Pasirodo, vaikino kvėpavimo takuose tebebuvo policijos panaudotų pipirinių dujų, – teko iškviesti kitą gydytoją, kad jis tęstų procedūrą.
„Tuo metu, kai atvykau į ligoninę, turėjau palaukti valandą, kol sūnui bus atliktas kraujo perpylimas, – pasakojo motina. – Įėjusi į palatą persigandau: jis buvo prijungtas prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato, visas subraižytas, galva – kruvina.
Sūnus bandė man kažką pasakyti, tarsi norėjo paaiškinti, kad tai ne jo kaltė ir atsiprašyti, kad taip nutiko.
Štai kodėl kovoju už teisingumą. Žinau, kad tai nesugrąžins sūnaus, bet noriu aiškumo“.
Anot Elbingo policijos atstovo spaudai vyriausiojo inspektoriaus Krzysztofo Nowackio, užpuoliko elgesys privertė pareigūną panaudoti prievartą – pipirines dujas bei lazdą, uždėti antrankius.
„Vyras buvo nenormaliai susijaudinęs, buvo įtariama, kad jis gali būti apsvaigęs nuo kažkokių medžiagų, todėl buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Dvidešimtmetis buvo sąmoningas, kai buvo perduotas paramedikams“, – teigė pareigūnas.
Šiuo metu bylą tiria prokuratūra, kuri aiškinasi šio tragiško įvykio aplinkybes.
Pasak Oliwierio motinos A.Bartosik, jos sūnus buvo ramus ir ambicingas jaunuolis.
„Rusėjo 1-ąją jis turėjo pradėti lankyti profesinę mokyklą – studijuoti elektrotechniką.
Vasarą jis dirbo ir labai džiaugėsi, kad išlaikė baigiamuosius egzaminus. Aš jį auginau viena, ir jis buvo geras berniukas“, – teigė netekties sugniuždyta motina.
Lenkijatragedijaincidentas
Rodyti daugiau žymių