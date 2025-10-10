Moteris padavė į teismą darbovietę, nes jai nedavė darbo: 20 metų gavo atlyginimą už nieką

59-erių moteris padavė į teismą telekomunikacijų bendrovę „Orange“, kaltindama ją „priverstiniu neveiklumu“ ir tuo, kad daugiau nei du dešimtmečius jautėsi „nematoma“ įmonėje.
Dar 1993 m. įsidarbinusi tuometinėje „France Télécom“, L.Van Wassenhove susirgo epilepsija bei hemiplegija – daliniu kūno paralyžiumi. Dėl sveikatos problemų ji buvo perkelta į sekretorės ir personalo administravimo darbą. Tačiau netrukus jos profesinė veikla sustojo.
„Taip, man mokėjo, bet su manimi elgėsi taip, tarsi aš neegzistuočiau“, – pasakojo ji portalui „Mediapart“.
2002 m. atlikus sveikatos patikrą, moteris buvo pripažinta netinkama naujoms pareigoms. Nuo tada, anot jos, darbe ji jautėsi kaip „atstumta sekretorė“.
Situacija nesikeitė net ir po to, kai ji 2015 m. kreipėsi į valdžią bei kovos su diskriminacija institucijas.
„Gauti atlyginimą, sėdėti namuose ir nedirbti – tai nėra privilegija. Tai labai sunku pakelti“, – sakė moteris, kuri dabar kenčia nuo depresijos.
Jos advokatas teigia, kad L. Van Wassenhove buvo „atimta galimybė turėti vietą visuomenėje kaip neįgaliai darbuotojai“. Dėl tokios ilgalaikės izoliacijos, anot jo, moteriai išsivystė psichikos sveikatos problemos.
Mobiliojo ryšio bendrovė tvirtina atsižvelgusi į moters sveikatą bei socialinę situaciją. Darbuotoja esą buvo ruošiama sugrįžti į darbą naujose pareigose. Tačiau tai taip ir neįvyko, nes ji dažnai būdavo nedarbingumo atostogose.
Parengta pagal unilad.com
Darbasneįgalumasnedarbingumas
Rodyti daugiau žymių