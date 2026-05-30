Lenkus sukrėtė siaubinga nelaimė – iš 10 aukšto iškrito 1-erių berniukas

2026 m. gegužės 30 d. 10:49
Lenkiją apskriejo siaubinga žinia. Nelaimingas įvykis įvyko gegužės 29 d. Varšuvoje, kai iš 10 daugiabučio aukšto iškrito mažametis. Tragedija įvyko penktadienį, Varšuvos Brodno rajone, skelbia portalas fakt.pl.
Pranešama, kad vaikas iškrito iš balkono. Remiantis „Miejski Reporter“, berniukas žuvo nesulaukęs dvejų metų.
Tragiškas nelaimingas atsitikimas įvyko tarp 19.00 ir 20.00 val. Dvejų metų berniukas iškrito iš daugiabučio namo balkono. Berniukas žuvo vietoje.
Į įvykio vietą atvykę medikai dar bandė gaivinti mažametį, tačiau sužalojimai buvo tokie sunkūs, kad paramedikų pastangos nedavė rezultatų ir teko konstatuoti vaiko mirtį.

Skelbiama, kad šoko ištikta berniuko mama sakė, kad ji tik akimirkai pametė vaiką iš savo akiračio. Policijos pareigūnai patikrino, ar motina buvo neapsvaigusi nuo alkoholio. Paaiškėjo, kad moteris buvo blaivi.
Žuvusio berniuko mama yra yra kilusi iš Ukrainos. Kaip teigia šį tragišką incidentą aprašiusi žiniasklaida, kaimynai apie ukrainietę, netekusią savo sūnaus, atsiliepia tik teigiamai.
Varšuvos policijos spaudos tarnybos inspektorė Ewelina Gromeka-Ocwieja pasakė tik tiek, kad pranešimą apie vaiko iškritimą iš 10 aukšto balkono pareigūnai gavo prieš 20 val.
Policijos pareigūnai tiria tikslias tragedijos aplinkybes.
