Lenkus sukrėtė siaubinga nelaimė – iš 10 aukšto iškrito 1-erių berniukas

Pranešama, kad vaikas iškrito iš balkono. Remiantis „Miejski Reporter“, berniukas žuvo nesulaukęs dvejų metų.
Tragiškas nelaimingas atsitikimas įvyko tarp 19.00 ir 20.00 val. Dvejų metų berniukas iškrito iš daugiabučio namo balkono. Berniukas žuvo vietoje.
Į įvykio vietą atvykę medikai dar bandė gaivinti mažametį, tačiau sužalojimai buvo tokie sunkūs, kad paramedikų pastangos nedavė rezultatų ir teko konstatuoti vaiko mirtį.
Kraupi nelaimė Niujorke: doke įvykęs sprogimas sužeidė 36 žmones
Skelbiama, kad šoko ištikta berniuko mama sakė, kad ji tik akimirkai pametė vaiką iš savo akiračio. Policijos pareigūnai patikrino, ar motina buvo neapsvaigusi nuo alkoholio. Paaiškėjo, kad moteris buvo blaivi.
Žuvusio berniuko mama yra yra kilusi iš Ukrainos. Kaip teigia šį tragišką incidentą aprašiusi žiniasklaida, kaimynai apie ukrainietę, netekusią savo sūnaus, atsiliepia tik teigiamai.
Susiję straipsniai
Varšuvos policijos spaudos tarnybos inspektorė Ewelina Gromeka-Ocwieja pasakė tik tiek, kad pranešimą apie vaiko iškritimą iš 10 aukšto balkono pareigūnai gavo prieš 20 val.
Policijos pareigūnai tiria tikslias tragedijos aplinkybes.