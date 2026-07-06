Jaunas šilutiškis išgelbėjo vaiko gyvybę: „Didvyriškumas neturi amžiaus“

Jauno šilutiškio poelgis tapo tikru drąsos ir pasiaukojimo pavyzdžiu – jis, nė akimirkos nesudvejojęs, išgelbėjo skęstantį vaiką.
Tokie poelgiai primena, kad didžiausi herojai dažnai yra visai šalia mūsų – paprasti žmonės, kritiniu momentu pasiryžę padaryti tai, nuo ko gali priklausyti kito gyvybė.
Už šį žygdarbį vaikinas sulaukė ne tik nuoširdžių padėkų, bet ir vieno garbingiausių ugniagesių gelbėtojų apdovanojimų.
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Apie didvyrišką jaunuolio poelgį feisbuke pranešė Šilutės rajono savivaldybė:
„Didvyriškumas neturi amžiaus
Kai kitam žmogui gresia pavojus, svarbiausios tampa ne kalbos, o veiksmai.
Būtent taip pasielgė jaunasis šilutiškis Emilis Gediminas Šedys, kuris pademonstravo išskirtinę drąsą išgelbėdamas skęstantį vaiką.
Šiandien už šį pasiaukojantį poelgį Emilis buvo apdovanotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento III laipsnio kryžiumi „Artimui pagalbon“.
Garbingą apdovanojimą jam įteikė departamento direktorius Renatas Požėla, pabrėždamas tokio pilietiškumo ir pasiaukojimo svarbą.
„Didžiuojamės Tavimi, Emili! Linkime, kad ši drąsa ir ryžtas lydėtų visą gyvenimą“, – rašoma feisbuke.
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