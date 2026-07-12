Šiemet abitūros egzaminų neišlaikė 17 iš 52 mokinių, o vienam mokiniui net nebuvo leista laikyti egzaminų. Tai reiškia, kad oficialus neišlaikiusiųjų rodiklis siekė 33 proc. – maždaug kas trečias mokinys.
Abiturientės nuomone, dėl šio fiasko kalti ne mokiniai, o mokykla ir mokytojai.
Beveik penkias minutes trukusioje kalboje ji negailėjo kritikos gimnazijos darbo tvarkai. Apie tai pirmasis pranešė leidinys „Nordkurier“, o vaizdo įrašas vėliau buvo išplatintas socialiniame tinkle „TikTok“. Neaišku, ar jį įkėlė pati moksleivė.
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Ji kalbėjo apie nuolat besikeičiančius mokytojus ir teigė, kad dvejus metus mokiniai iš esmės negavo visaverčių matematikos pamokų.
Anot jos, nemažai mokytojų jau seniai nebespėja prisitaikyti prie šiuolaikinių reikalavimų.
Užuot taikę naujus mokymo metodus, jie esą jau 20 metų naudoja tuos pačius pratybų sąsiuvinius, nors egzaminų turinys ir reikalavimai seniai pasikeitė.
Ji pripažino, kad vienam ar kitam mokiniui galėjo būti sunku išlaikyti abitūros egzaminus. Tačiau 17 neišlaikiusiųjų? Pasak abiturientės, tai sunkiai paaiškinama.
Daugelis neišlaikiusių mokinių anksčiau metų metus mokėsi gerai. Dabar jų ateities planai pakibo ant plauko – daugeliui svajonė studijuoti universitetuose žlugo, nes jie negavo brandos atestato.
Pirmosiose eilėse sėdėję žmonės šnabždėjosi, o salės gale pasigirdo palaikymo šūksniai.
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Kalbant apie mokytojų trūkumą mokyklose, abiturientės kalba tapo dar aštresnė.
„Kaip gali būti, kad įdarbinami visiškai nekompetentingi mokytojai, kurie dar ir viešai reiškia akivaizdžiai pedofilines pmintis, o niekas dėl to nieko nedaro?“ – pareiškė ji.
Ką konkrečiai turėjo omenyje tai sakydama, moksleivė daugiau nepaaiškino.
Tačiau išliejus savo pyktį salėje ji nesijuto viena.
Po šių kaltinimų salėje nuaidėjo garsūs plojimai. O kai kalbos pabaigoje ji sušuko: „Tiems, kurie džiaugiasi, kad mūsų laida taip prastai išlaikė egzaminus, galiu pasakyti tik viena – eikit jūs po velnių!“, daugelis susirinkusiųjų ėmė ploti ir šūksniais reikšti palaikymą.
Kaip reagavo atsakingos institucijos? Mokyklų priežiūros institucija, atsakydama į BILD užklausą, patvirtino, kad Roberto Stocko gimnazijoje šiemet iš tiesų buvo „didesnis neišlaikytų abitūros egzaminų skaičius“.
Pranešama, kad šiuo metu atliekama išsami priežasčių analizė.
Institucija nurodė, jog abiturientė išsakė „įžeidimus ir menkinančius pareiškimus“.
„Tai, be abejo, lėmė faktas, kad ji pati neišlaikė abitūros egzaminų“, – teigiama oficialiame komentare.
Taip pat pažymėta, kad kitas abiturientas savo kalboje „išsamiai įvertino ir padėkojo“ bendraklasiams bei mokytojams už jų pasiekimus.
Mokyklų priežiūros institucija atmetė kaltinimus dėl nuolatinės mokytojų kaitos.
Anot jos, matematikos, vokiečių kalbos ir istorijos mokytojai per paskutinius dvejus mokymosi metus (11–12 klasėse) nesikeitė.
Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokytojų nedarbingumai esą buvo kompensuojami organizacinėmis ir personalo priemonėmis, todėl pamokų tęstinumas buvo užtikrintas, rašo „bild“.
Kodėl tiek daug mokinių neišlaikė egzaminų?
Palyginimui, 2022 m. Meklenburgo–Vakarų Pomeranijos žemėje abitūros egzaminų neišlaikė vidutiniškai apie 4 proc. laikiusiųjų. Panašus – maždaug 4 proc. – rodiklis pastaraisiais metais fiksuotas ir visos Vokietijos mastu.
Tuo tarpu Roberto Stocko gimnazijoje Hagenove šiemet, kaip teigė kalbą sakiusi abiturientė, neišlaikiusiųjų buvo daugiau nei aštuonis kartus daugiau nei šalies vidurkis.
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