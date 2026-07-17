Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose apie šį įvykį pasisakė ir užpultos mergaitės mama.
Moteris tikino, jog šios situacijos taip nepaliks ir kovos, kad visi kaltieji būtų nubausti.
„Sveiki visi, draugai, pažįstami, artimieji... Tema: „vakarykštis išpuolis prieš mano dukrą“. Kokioje sistemoje mes gyvename? Kokius monstrus mes auginame? Ir tai turime nutylėti? Nekreipti dėmesio? Stop – ne! Šito aš taip nepaliksiu – tai yra mamos žodis! Mano vaiką padėti apginti niekas nesugebėjo, bet tam esam mes, tėvai, ir tikrai dėl savo vaikų padarysim viską!
Marijampolėje sužalotas abiturientas prisiminė lemtingą susitikimą su užpuoliku: „Man pasisekė“
Guzai užgis, skausmas dings, bet širdies žaizdos jos niekur nedings... Sunku žodžiais ką rašyti ar komentuoti, bet mes kovosime, kad visi atsakytų pagal įstatymą... nepaliksime taip – tai mamos žodis!“, – „Facebook“ rašė mergaitės mama.
Moteris taip pat pasidalino ir žmonių sukura peticija dėl nepilnamečių atsakomybės už žiaurius smurtinius nusikaltimus, kviesdama ją pasirašyti.
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Kaip jau buvo pranešta, profesinės bendrijos „Černiauskas ir partneriai“ teisininkai pranešė atstovausiantys nukentėjusiosios šeimai.
Primename, kad prokuratūra ketvirtadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto.
Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduoti keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu.
Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.