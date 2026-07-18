Gyvenimo būdasIstorijos

Išskirtinės seserys Biržuose šventė 102 ir 104 metų gimtadienius: surengė nuostabią šventę

2026 m. liepos 18 d. 17:24
Lrytas.lt
Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namuose surengta ypatinga šventė – pagerbtos ilgaamžės seserys Pranutė ir Verutė. Viena jų šiemet mini 102-ąjį, kita – 104-ąjį gimtadienį.
Daugiau nuotraukų (23)
Globos namų bendruomenė socialiniame tinkle pasidalijo jaukiomis šventės akimirkomis ir nuoširdžiais sveikinimais jubiliatėms.
„Jau antrą šimtmetį pradėjus, kasmet aplanko jubiliejus... Ir bus ši diena visuomet didi, nors ji link amžinybės lydi...“, – šiais poetiniais Angelės žodžiais buvo pasveikintos jubiliatės.
Įraše globos namai taip pat padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šventės.
Susiję straipsniai
Šimtametė iš Kauno rajono užsispyrusi eina sunkiu gyvenimo keliu

Šimtametė iš Kauno rajono užsispyrusi eina sunkiu gyvenimo keliu

Šis Lietuvos rajonas – ilgaamžių kraštas: šiemet pasveikino jau 6 šimtamečius

Šis Lietuvos rajonas – ilgaamžių kraštas: šiemet pasveikino jau 6 šimtamečius

Rimo Tumino našlė Inga dešimtmečius vyro kurtoje sodyboje įgyvendino jo paskutinį norą: „Supratau – jam reikia“

Rimo Tumino našlė Inga dešimtmečius vyro kurtoje sodyboje įgyvendino jo paskutinį norą: „Supratau – jam reikia“ (3)

„Nuoširdžiai visiems dėkojame, kad buvote kartu nuostabioje sesių Pranutės ir Verutės gimtadienio šventėje“, – rašoma Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namų „Facebook“ paskyroje.
102 ir 104 metų sulaukusios seserys sveikinimų sulaukė ne tik iš globos namų bendruomenės, bet ir artimųjų bei svečių, o jų gimtadienio šventė tapo gražia proga pagerbti ilgaamžiškumą ir kartu praleistą gyvenimo kelią.
GimtadienisŠimtametėglobos namai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.