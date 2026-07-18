Išskirtinės seserys Biržuose šventė 102 ir 104 metų gimtadienius: surengė nuostabią šventę

Globos namų bendruomenė socialiniame tinkle pasidalijo jaukiomis šventės akimirkomis ir nuoširdžiais sveikinimais jubiliatėms.
„Jau antrą šimtmetį pradėjus, kasmet aplanko jubiliejus... Ir bus ši diena visuomet didi, nors ji link amžinybės lydi...“, – šiais poetiniais Angelės žodžiais buvo pasveikintos jubiliatės.
Įraše globos namai taip pat padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šventės.
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„Nuoširdžiai visiems dėkojame, kad buvote kartu nuostabioje sesių Pranutės ir Verutės gimtadienio šventėje“, – rašoma Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namų „Facebook“ paskyroje.
102 ir 104 metų sulaukusios seserys sveikinimų sulaukė ne tik iš globos namų bendruomenės, bet ir artimųjų bei svečių, o jų gimtadienio šventė tapo gražia proga pagerbti ilgaamžiškumą ir kartu praleistą gyvenimo kelią.
GimtadienisŠimtametėglobos namai
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