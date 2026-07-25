Po kraupaus kunigo nusikaltimo prabilo jo motina: „Geriau jis būtų nuskriaudęs mane“

83 metų moteris teigia visiškai nutraukusi ryšius su sūnumi, kuris pripažino nužudęs savo pažįstamą benamį vyrą ir šiuo metu suimtas laukia teismo.
Apie tai paskelbė Lenkijos leidinys „Fakt“, kurio žurnalistas apsilankė Przypkų kaime ir kalbėjosi su įtariamojo motina bei vietos gyventojais.
Nusikaltimas įvykdytas 2025 metų liepos 24-osios vakarą. Tuometis Przypkų parapijos klebonas Miroslawas M. susitiko su 68 metų pažįstamu Anatoliu Cz., kad aptartų tarp jų kilusį konfliktą dėl turto.
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Kaip skelbiama, vyras buvo perdavęs kunigui po tėvų paveldėtą turtą, o šis mainais turėjo pasirūpinti jo gyvenamąja vieta ir globa.
Tačiau susitarimas esą nebuvo įvykdytas, todėl gyvenamosios vietos neturėjęs vyras ne vienus metus glaudėsi skirtingose globos įstaigose.
Dėl šios priežasties tarp vyrų kilo konfliktas.
Smogė kirviu ir padegė
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Tyrėjų duomenimis, per susitikimą Miroslawas M. kirviu smogė Anatoliui Cz. į galvą. Kai vyras sukniubo ant kelio, užpuolikas jį apliejo benzinu, padegė ir išvažiavo.
Dvasininkas buvo sulaikytas kitą rytą. Jis pripažino įvykdęs nusikaltimą. Liepos pradžioje prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą.
Buvęs kunigas kaltinamas itin žiauriu nužudymu ir ankstesniu bandymu nužudyti tą patį vyrą.
Tyrėjai nustatė, kad pirmasis išpuolis galėjo būti surengtas dar 2025 metų birželio 5 dieną.
Tuomet Miroslawas M. esą taip pat smogė vyrui kirviu, tačiau nusikaltimą sutrukdė netikėtai pasirodęs liudytojas. Ekspertai nustatė, kad kaltinamasis buvo pakaltinamas. Už jam inkriminuojamus nusikaltimus gali grėsti laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
„Geriau jis būtų nuskriaudęs mane“
Praėjus metams po nusikaltimo buvusio dvasininko motina Teresa teigia galutinai atsiribojusi nuo sūnaus.
Moteris jo nelanko, neskambina, nerašo laiškų ir artimųjų neklausinėja, kaip jis laikosi.
„Nenoriu pas jį važiuoti. Tai man kainuotų per daug nervų. Esu sena, turiu sveikatos problemų ir pirmiausia trokštu ramybės“, – sakė ji.
Moteris pasakojo visą gyvenimą stengusis sūnui padėti ir skyrusi jam daug dėmesio, tačiau dabar daugiau nieko negalinti padaryti.
Paklausta, ar atleido sūnui, ji tiesiogiai neatsakė.
„Pasakysiu tik tiek: geriau jis būtų nuskriaudęs mane, o ne padaręs tai, ką padarė“, – pro ašaras kalbėjo moteris.
Žmonės rodė pirštais
Pasak 83 metų moters, sunkiausios buvo pirmosios savaitės po nusikaltimo.
Apsipirkdama turguje ji girdėjo žmones kalbant, kad yra „to kunigo, kuris nužudė žmogų“, motina.
Kai kurie į ją rodė pirštais.
„Ilgą laiką bijojau išeiti iš namų. Aš nieko nepadariau, bet man teko daug išgyventi“, – pasakojo Teresa. Moteris pripažino, kad patirtas sukrėtimas pablogino jos sveikatą.
Kai leidžia savijauta, dukra ir žentas ją nuveža į bažnyčią. Pasak moters, tikėjimas padeda ištverti sunkiausias akimirkas.
Kaimas bando gyventi toliau
Dabartinis Przypkų parapijos klebonas Pawelas Sokolowskis teigia, kad vietos bendruomenėje kalbos apie nusikaltimą pamažu rimsta.
Parapija veikia įprastai, joje aukojamos mišios ir teikiami sakramentai. Viešai žmonės apie įvykį kalba retai, nors tarpusavyje ši tema vis dar gali būti aptariama.
„Tai lieka kažkur mintyse ir tikrai nėra malonu, tačiau visi stengiamės gyventi normaliai“, – sakė dvasininkas. Vis dėlto vyresni kaimo gyventojai buvusiam klebonui neatleidžia.
Jų teigimu, tai, ką jis padarė, yra neatleistina.