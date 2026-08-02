Milijardieriaus širdį užkariavusi kambarinė paveldėjo pasakiškus turtus: Amerika jai to niekada neatleido

Barbara Piasecka-Johnson samdė etiketo konsultantes, kurios turėjo padėti jai tapti rafinuota Amerikos aukštuomenės dama. Tačiau pelnyti elitų palankumo jai taip ir nepavyko – daugelis negalėjo atleisti, kad ji įsiliejo į Johnsonų šeimą ir paveldėjo milžinišką turtą. Amerikiečiai nepamiršo, jog kadaise dirbo kambarine, todėl žiniasklaida ją dar ilgai vadino būtent taip.
Įgyvendino amerikietišką svajonę
Kai 1986 metais buvo pasirašyta taikos sutartis byloje dėl velionio vyro palikimo, 49-erių Barbara Piasecka-Johnson pozavo fotografams prie įspūdingos savo rezidencijos Prinstone.
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Šypsodamasi ji rodė pergalės ženklą – po ilgos teisinės kovos su farmacijos magnato vaikais išsaugojo didžiąją dalį paveldėto turto, rašoma „Onet.pl“.
Tačiau net ir po jos mirties 2013-aisiais JAV žiniasklaida, publikuodama šią nuotrauką, kartojo tą patį pasakojimą – vadino ją turtų medžiotoja ir moterimi, neteisėtai pasisavinusia svetimą palikimą. Nors Barbara Piasecka-Johnson įgyvendino amerikietišką svajonę, daugelio akyse ji tai padarė „neteisingu būdu“.
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Barbara Piasecka-Johnson gimė 1937 metais Stanievičiuose (dabartinės Baltarusijos teritorijoje). Po Antrojo pasaulinio karo kartu su tėvais ir trimis vyresniais broliais apsigyveno Vroclave.
Ji studijavo lenkų filologiją, žemės ūkį ir meno istoriją, tačiau galiausiai nusprendė emigruoti į Jungtines Amerikos Valstijas. Jauna moteris svajojo apie karjerą meno srityje ir didelius turtus. Artimiesiems ji žadėjo, kad vieną dieną į Lenkiją sugrįš važiuodama prabangiu „Rolls-Royce“ automobiliu.
Į Niujorką Barbara Piasecka išvyko 1967 metais. Oficialiai valdžios institucijoms ji teigė vykstanti mokytis anglų kalbos, tačiau iš tiesų svajojo ne tik ją išmokti, bet ir padaryti karjerą Jungtinėse Valstijose.
Vis dėlto greitai paaiškėjo, kad iš darbo muziejuje ar lenkų laikraštyje pragyventi būtų sudėtinga. Todėl ji pasinaudojo patarimu įsidarbinti pas turtingą amerikiečių šeimą – taip būtų užtikrintas nemokamas būstas, maitinimas ir galimybė kasdien praktikuoti anglų kalbą.
Netrukus Barbara gavo darbą Johnsonų šeimoje – vienoje turtingiausių JAV dinastijų, savo turtus susikrovusioje iš farmacijos ir kosmetikos verslo.
Suartino aistra menui
Šeimos galva Sewardas Johnsonas dirbo šeimos bendrovės Johnson & Johnson valdyboje, nors pačiai įmonei daugiausia vadovavo jo brolis.
Pats milijonierius garsėjo prabangiu gyvenimo būdu, aistra buriavimui ir nevengdavo pajuokauti, kad iš esmės niekada nėra dirbęs. Kartą jis yra pasakęs: „Šiandien uždirbau 500 tūkst. dolerių, nors nepadariau visiškai nieko. Uždirbu tiek, kad net nesugebu visko išleisti.“
Iš pradžių Barbara Piasecka Johnsonų namuose dirbo virėja, o vėliau tapo kambarine. Į darbą ją priėmė Sewardo Johnsono žmona Esther Underwood. Pasakojama, kad milijardierius iš pradžių jos nelaikė išskirtinio grožio moterimi, tačiau juos netrukus suartino bendra aistra menui.
Praėjus vos metams, Barbaros gyvenimas pasikeitė iš esmės. Už sutaupytus pinigus ji persikėlė į Niujorką studijuoti meno istorijos, o studijas finansiškai rėmė ir pats Sewardas Johnsonas.
Vėliau jis pasiūlė jai rūpintis savo įspūdinga meno kolekcija ir paskyrė ją savo meno kuratore. Kartu jie keliavo po pasaulį, o profesiniai santykiai pamažu virto asmeniniais.
Nors porą skyrė net 42 metų amžiaus skirtumas, Sewardas galiausiai prisipažino Barborai ją mylintis. Teigiama, kad toks prisipažinimas moterį nustebino. Be to, jų bendravimą iš pradžių apsunkino kalbos barjeras, nors pati Barbara vėliau tikino, kad juos nuo pat pažinties siejo ilgi pokalbiai apie meną.
Sewardas Johnsonas jau anksčiau garsėjo audringu asmeniniu gyvenimu – nuolat keitė mylimąsias ir turėjo problemų dėl alkoholio. Tačiau pažintis su Barbara, kaip pasakojo jo aplinkiniai, jį pakeitė.
Milijardierius esą atgavo gyvenimo džiaugsmą ir atrodė laimingesnis nei bet kada anksčiau.
Iš pradžių jis norėjo Barborai nupirkti butą Niujorke, tačiau moteris pareiškė, kad nenori būti tik dar viena meilužė – jei jų santykiai rimti, ji tikisi įsipareigojimo.
Netrukus pora apsigyveno kartu, o po kelerių metų Sewardas išsiskyrė su žmona. Praėjus vos mėnesiui po skyrybų jis vedė tuomet 34-erių Barbarą Piasecką.
Prieš vestuves pora pasirašė sutartį, pagal kurią Barbara, jei liks su vyru iki jo mirties, paveldės 10 mln. JAV dolerių, vilą Italijoje ir vertingą meno kolekciją. Po vestuvių Sewardas net prašė visų taisyklingai tarti žmonos vardą – „Basia“.
Būtent taip ją vėliau dažnai vadino ir JAV žiniasklaida. Į vestuves nebuvo pakviestas nė vienas iš šešių Sewardo vaikų, gimusių ankstesnėse santuokose.
Sutuoktiniai kartu praleido dar dvylika metų. Ar tai buvo meilės santuoka, nuomonės išsiskyrė. Vieni tikino matę nuoširdų Barbaros prisirišimą prie vyro, švelnumą ir artumą, kiti abejojo jos jausmų tikrumu.
Vis dėlto daugelis pripažino, kad porą siejo išskirtinis ryšys.
Naudodamasi vyro turtu Barbara Prinstone pasistatė įspūdingą rezidenciją „Jasna Polana“, kuri vienų buvo laikoma architektūros perlu, o kitų – prasto skonio simboliu.
Ji taip pat vis daugiau investavo į meną ir sukaupė įspūdingą kolekciją, kurioje atsirado tokių meistrų kaip Andrea Mantegna, Caravaggio ir Rembrandtas.
Samdė patarėjas
Didžiuliai turtai atvėrė Barborai duris į aukštuomenę, tačiau visiškai savos vietos joje ji taip ir nerado.
Ji bendravo su įtakingomis JAV lenkų išeivijos šeimomis, kurių autoritetą lėmė ne tik pinigai, bet ir išsilavinimas, pasiekimai bei pavardė. Nors kai kurie manė, kad Barbara neprilygo jiems savo kilme ar manieromis, ji buvo mielai priimama į draugiją – ją vertino už atvirumą, gebėjimą bendrauti ir linksmą būdą.
Barbara svajojo tapti rafinuota aukštuomenės dama, todėl samdė etiketo ir įvaizdžio konsultantes. Jos mokė, kaip įrengti namus, rengti priėmimus, sodinti svečius prie stalo ir net kokius paveikslus kabinti ant sienų.
Vis dėlto su patarėjomis ji dažnai susipykdavo, o pelnyti JAV elito palankumo taip ir nepavyko. Pasak amžininkų, jai nebuvo atleista nei santuoka su vienu turtingiausių šalies vyrų, nei tai, kad kartais neįvykdydavo dosnių pažadų, pavyzdžiui, paaukoti muziejams.
Tačiau net ir tai, ko gero, nebūtų pakeitę visuomenės požiūrio – amerikiečiai nepamiršo, kad Barbara kadaise dirbo kambarine, todėl žiniasklaida ją ilgus metus vadino būtent taip.
Nors didžiąją santuokos dalį Barbara atrodė laiminga, artėjant vyro gyvenimo pabaigai santykiai tapo sudėtingesni.
Sewardui Johnsonui susirgus prostatos vėžiu, ji, kaip teigiama, sunkiai susitaikė su jo silpnėjimu ir kartais prarasdavo kantrybę.
Po milijardieriaus mirties, prasidėjus teisiniam ginčui dėl palikimo, teisme buvo piešiamas itin prieštaringas jos portretas – vieni ją vaizdavo kaip šaltą, tik pinigais besirūpinančią moterį, kiti – kaip atsidavusią žmoną ir slaugytoją.
1993 metais išleistoje knygoje, skirtoje šiai garsiai palikimo bylai, autorius Davidas Margolickas Barbarą apibūdino kaip moterį, kurioje nuolat susidurdavo priešybės – „kartais užjaučianti, kartais žiauri, gudri ir kartu naivi, ištikima, bet kaprizinga“.
Jis ją pavadino „linksma kaimo mergina ir miestietiška furija“, rašydamas, kad paskutinėmis vyro gyvenimo savaitėmis ji vienu metu slaugė sunkiai sergantį sutuoktinį, o kitu – vartė aukcionų katalogus, planuodama, kokius meno kūrinius netrukus įsigis.
Testamentas buvo keičiamas
Kai Sewardas Johnsonas mirė, jo vaikai patyrė didžiulį šoką. Paaiškėjo, kad pagal paskutinį testamentą beveik visi jie buvo išbraukti iš paveldėtojų sąrašo.
Iš šešių vaikų tik jauniausias sūnus gavo 1 mln. JAV dolerių, o likęs, maždaug 500 mln. JAV dolerių vertės turtas buvo paliktas Barborai Piaseckai-Johnson. Testamentas paskutiniais milijardieriaus gyvenimo metais buvo keičiamas ne kartą.
Pats Sewardas tokį sprendimą aiškino tuo, kad dar anksčiau kiekvienam vaikui buvo įsteigęs daugiamilijonės vertės patikos fondus, todėl, jo nuomone, jie ir taip buvo finansiškai aprūpinti.
Prasidėjus teismo procesui dėl palikimo, Barbara tvirtino, kad nė vienas iš Sewardo vaikų nemoka atsakingai tvarkyti pinigų. Jos teigimu, jie iššvaistė savo turtą ir nesugebėjo nei prasmingai jo panaudoti, nei pasiekti ko nors reikšmingo gyvenime.
Tuo metu Sewardo sūnus teisme pateikė visiškai kitokią įvykių versiją. Jis pareiškė, kad tėvas, naudodamasis šeimos pinigais, tiesiog „nusipirko antrą jaunystę“, o milžiniškas šeimos turtas dabar atsidurs „grupės lenkų, kurių tėvas net nepažinojo, rankose“. Šie žodžiai tapo vienu labiausiai cituojamų pasisakymų garsioje palikimo byloje.
Prasidėjus kovai dėl palikimo, byla greitai tapo viena garsiausių ir brangiausių JAV istorijoje. Abi pusės pasitelkė daugiau kaip 200 teisininkų, kurie kelerius metus rinko įrodymus ir liudytojų parodymus. Vėliau teisme daugelį savaičių buvo viešinamos itin skausmingos šeimos paslaptys.
Bylos metu nuskambėjo kaltinimai dėl Barbaros keliamų konfliktų su namų personalu, kurie, kaip teigta, buvo net įrašinėjami tarnų. Taip pat buvo viešai aptarti itin sunkūs kaltinimai Sewardui Johnsonui dėl seksualinio smurto prieš vieną iš dukterų bei jo vaikų priklausomybės ir asmeninio gyvenimo skandalai.
Procesas sulaukė milžiniško visuomenės dėmesio. Pasakojama, kad tiek Barbara Piasecka-Johnson, tiek Johnsonų dukros į teismą atvykdavo vilkėdamos kuklius lietpalčius, nors galėjo sau leisti prabangiausius drabužius. Taip jos esą siekė neerzinti prisiekusiųjų demonstratyvia prabanga.
Teisėja netrukus suprato, kad byla gali tęstis dar ne vienus metus. Vien advokatų honorarai tuo metu jau buvo viršiję 24 mln. JAV dolerių, o abi pusės buvo pasiryžusios skųsti bet kokį nepalankų sprendimą. Galiausiai teisėjai pavyko įkalbėti šalis sudaryti taikos sutartį.
Pagal susitarimą Barbara Piasecka-Johnson gavo apie 350 mln. JAV dolerių, o kiekvienam Sewardo vaikui atiteko po 30 mln. JAV dolerių. Abi pusės viešai paskelbė laimėjusios ginčą, tačiau daugelio vertinimu didžiausiais šios bylos laimėtojais tapo advokatų kontoros, uždirbusios milžiniškas sumas.
Po bylos Barbara atsisveikino ir su ilgamete savo advokate Nina Zagat. Ji manė, kad teisininkė neįvertino galimos bylos eigos ir nepadarė visko, kad apsaugotų jos interesus bei išsaugotų didesnę palikimo dalį.
Barbara buvo reikli
Nors Barbara Piasecka-Johnson garsėjo prabangiu gyvenimu, ji nemažą dalį savo turto skyrė labdarai ir įvairioms iniciatyvoms remti.
Ji finansavo lenkų išeivijos mokslo ir kultūros įstaigas, prisidėjo prie Lenkų hospiso Romoje atnaujinimo ir išlaikymo, rėmė Lenkų muziejų Rapersvilyje Šveicarijoje, taip pat skyrė stipendijas jauniems žmonėms, norėjusiems studijuoti Jungtinėse Valstijose. Kai kuriuos stipendininkus ji net priimdavo gyventi savo namuose.
Vis dėlto Barbara buvo reikli savo remiamiems žmonėms. Ji nusivildavo, jei, jos nuomone, šie neparodydavo pakankamo dėkingumo ar netinkamai panaudodavo skirtas lėšas.
Ji ne kartą yra sakiusi, kad daugelis stipendijų buvo iššvaistytos, o paramos gavėjai neatsiskaitydavo už gautus pinigus. Artimųjų teigimu, Barbara tikėjosi ne tik dėkingumo, bet ir lojalumo, todėl, pasijutusi išduota ar nuvilta, neretai nutraukdavo santykius.
Po vyro mirties paveldėjusi milžinišką turtą, Barbara aktyviai rėmė ir demokratinius pokyčius Lenkijoje. Ji slapta finansavo opoziciją, perduodama lėšas per kunigus ir užsienyje veikusias „Solidarumo“ organizacijas.
Jos pinigais buvo remiama pogrindinė spauda ir perkama poligrafinė įranga leidiniams, leistiems komunistinio režimo metais.
Vėliau Barbara siekė prisidėti ir prie ekonominių permainų. Vienas ambicingiausių jos planų buvo įsigyti Gdansko laivų statyklą.
Tuometinis Lenkijos prezidentas Lechas Wałęsa tikėjosi, kad verslininkė investuos apie 100 mln. JAV dolerių, tačiau jos pasitelkti ekspertai nustatė, kad įmonės vertė siekia vos apie 5 mln. dolerių.
Be to, Barbara siūlė mažinti darbuotojų atlyginimus ir laikinai atsisakyti streikų, todėl sulaukė griežto profesinių sąjungų pasipriešinimo. Galiausiai sandoris žlugo.
Norėjo padėti kovoti su vėžiu
Dar vienu svarbiu jos projektu tapo investicijos į mokslą ir mediciną. Barbara susižavėjo Vroclavo botaniko profesoriaus Stanisławo Tołpos darbais. Mokslininkas buvo sukūręs durpių ekstraktu pagrįstą preparatą, kuris, jo teigimu, galėjo stiprinti imuninę sistemą ir padėti kovoti su vėžiu.
Piasecka-Johnson skyrė dideles sumas šio preparato tyrimams bei komercializavimui ir pati tvirtai tikėjo jo veiksmingumu – pasakojama, kad durpių tabletes nuolat nešiodavosi rankinėje ir siūlydavo jas vartoti pažįstamiems.
Tačiau preparatas taip ir nebuvo patvirtintas klinikiniais tyrimais kaip vaistas nuo vėžio. Nematydama greitos mokslinės ir komercinės pažangos, Barbara ilgainiui nutraukė finansavimą.
Vis dėlto įmonė veiklą tęsė – vėliau ji persiorientavo į kosmetikos gamybą. Taip atsirado iki šiol gerai žinomas kosmetikos prekės ženklas Tołpa, kuriam kurį laiką vadovavo Barbaros brolis Wojciechas. Šiuo metu šis prekės ženklas priklauso Bielenda grupei.
Po kelių nesėkmingų verslo projektų Barbara Piasecka-Johnson nusprendė visą dėmesį skirti labdarai. Ji rėmė Legnicos onkologinės diagnostikos centrą, Motinos ir vaiko namus Gniezne, o dešimtojo dešimtmečio pabaigoje daugiausia dėmesio skyrė autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų pagalbai.
Per kelis dešimtmečius Barbara savo paveldėtą turtą padidino beveik dešimteriopai. 2001 metais žurnalas „Forbes“ ją įtraukė į 20 turtingiausių pasaulio moterų sąrašą, o 2010–2013 metais ji ne kartą pateko ir į turtingiausių JAV milijardierių reitingus. 2011-aisiais, likus dvejiems metams iki jos mirties, „Forbes“ jos turtą vertino maždaug 2,9 mlrd. JAV dolerių.
Persekiojo praeitis
Vis dėlto net ir tapusi milijardiere Barbara negalėjo atsikratyti praeities šešėlio. Viename „Forbes“ pristatyme ji buvo apibūdinta kaip „buvusi kambarinė“, pabrėžiant, kad jos iškilimas nebuvo atsitiktinumas ar pasaka apie Pelenę – leidinys leido suprasti, jog ji puikiai žinojo, ką daro, užmegzdama santykius su Sewardu Johnsonu.
Didžiausią jos turto dalį sudarė Johnson & Johnson akcijos, o meno kūrinių ir antikvarinių baldų kolekcija buvo vertinama 400–500 mln. JAV dolerių.
Barbara garsėjo ir sėkmingomis investicijomis – pavyzdžiui, XVII amžiaus garsųjį „Badminton Cabinet“, kurį įsigijo už keliolika milijonų dolerių, 2004 metais pardavė už rekordinę daugiau nei 36 mln. JAV dolerių sumą.
Ji taip pat investavo į nekilnojamąjį turtą – valdė rezidencijas Prinstone, Monake ir Asyžiuje, o savo garsųjį dvarą „Jasna Polana“ pavertė privačiu prabangiu golfo klubu, taip sumažindama jo išlaikymo išlaidas.
Paskutinius gyvenimo metus Barbara praleido Sobutkoje (Lenkijoje), kur sunkiai sirgo. Ji mirė 2013 metų balandžio 1 dieną, būdama 76-erių.
Po jos mirties milijardinis turtas atiteko Barbaros Piaseckos-Johnson fondui, kurį iki šiol valdo jos brolio palikuonys. Fondas ir toliau remia Gdansko Vaiko raidos paramos institutą, skiria stipendijas mokslo, medicinos ir meno srityse bei tęsia filantropinę veiklą.
Straipsnis parengtas remiantis Ewos Winnickos knyga „Milionerka. Zagadka Barbary Piaseckiej-Johnson“.