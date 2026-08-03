Policiją ir medikus pribloškė, ką garaže vyras padarė su savo varpa

Advokatas teigia, kad vyras savo organą padegė naudodamas benziną bei kelis žiebtuvėlius.
Kaip portalui TMZ pasakojo Christopherio Pedeno advokatas Davidas Feltsas, jo ginamasis policijai esą prisipažino, kad Fort Veino mieste įėjo į garažą ir virtuviniu peiliu nusipjovė lytinį organą.
Anot advokato, po to Pedenas padėjo nupjautą varpą ant grindų, apliejo jį benzinu iš kanistro ir padegė keturiais žiebtuvėliais.
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Policijos pareigūnai ir ugniagesiai į incidento vietą atvyko gegužės 6 dieną, gavę pranešimą apie incidentą su peiliu garaže, priklausančiame namo savininkams.
Pasak policijos, namo šeimininkus pažadino sunerimęs kaimynas, pastebėjęs degantį garažą. Tuomet jie suprato, kad dingo jų giminaitis Pedenas.
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Vykdami į įvykio vietą Fort Veino policininkai sutiko Pedeną, kuris melagingai tvirtino, kad miesto centre jį kažkas subadė peiliu, o prieš dieną jam dar ir buvo grasinta.
Tačiau į ligoninę nugabentas vyras prisipažino melavęs ir papasakojo, kad susižalojo pats.
Vėliau jis buvo nuvežtas į Aleno apygardos kalėjimą, kur buvo nufotografuotas sulaikymo nuotraukai. Jam buvo nustatytas 10 tūkst. JAV dolerių užstatas.
Prokurorai jam pateikė kaltinimus dėl tyčinio padegimo, kuris pagal įstatymus laikomas sunkiu nusikaltimu.
Kalėjimo atstovas nurodė, kad šiuo metu vyras jau laisvėje.
Advokatas D. Feltsas teigė, kad jo kliento būklė šiuo metu yra stabili, o jis pats renka informaciją gynybai.
Pasak advokato, kaltinimai jo ginamajam kelia rimtų klausimų, todėl dabar jis aiškinasi, kokia buvo Pedeno psichikos būklė tuo metu, kai, kaip įtariama, įvyko šis incidentas.
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