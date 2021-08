Atsidurti sociofobų sąraše – mažų mažiausiai nesėkmė. Deja, astrologijos požiūriu, ji įeina į kai kurių Zodiako ženklų apibūdinimus.

Dvyniai

Sociofobija – daugelio Dvynių liga, nors iš pirmo žvilgsnio nepasakysi. Dauguma jų – nenuvargstantys plepiai ir įkyruoliai. Atrodytų, kad jie nieko bendro neturi su sociofobija. Dvyniai ne šiaip bijo visuomenės, jie bijo, kad visuomenė tai pastebės. Todėl užsideda pokštininko kaukę, kuri jiems tarnauja kaip šarvai, po kuriais galima paslėpti savo pažeidžiamą sielą nuo pasaulio. Dvyniai gali ilgai ir daug svarstyti apie pasaulio tvarką, svetimas problemas ir civilizacijos bėdas, bet apie savo kompleksus ir baimes tylės kaip apie mirtiną nuodėmę.

Kodėl Dvyniai nesėdi savo kokone, kaip derėtų visiems normaliems sociofobams? Jiems ten „dviese“ pernelyg ankšta ir nejauku. Kas labiausiai gąsdina sociofobą? Ne visuomenė, ne kompanijos ir net ne situacijos, kuriose reikia parodyti aktyvumą. Uždarą žmogų gąsdina jo paties plepus protas, nenutrūkstamai piešiantis jam siaubo paveikslus, kur pernelyg didelė grėsmė būti nesuprastam, išjuoktam, sunaikinta,. Dvynių galvoje sėdi du tokie gąsdinantys „plepiai“. Jie šimtąkart blogiau už visuomenę.

Svarstyklės

Svarstyklėms būti atviroms pasauliui trukdo baimė prarasti savojo „aš“ ribas. Dėl savo minkšto charakterio šio ženklo atstovai tampa emociškai atsiriboję. Jie nuo vaikystės suprato, kad žmonės būna pikti, egoistai, žiaurūs. Kaip gynybos nuo išorinės agresijos priemonę subtilios Svarstyklės renkasi uždarumą. Joms tai išsigelbėjimas, kuris leidžia nepulti, bet ir neįleisti į savo asmeninę erdvę svetimų. Taip jie negalės užgauti vidinių Svarstyklių kompleksų ir pakirsti jų savivertės. Dažnai tokia apsauga baigiasi socialinės sąveikos baime.

Kartais prie Svarstyklių sociofobijos prisideda perdėtas rūpestis šeimoje. Pernelyg globėjiški tėvai apriboja visus mažųjų Svarstyklių kontaktus. Jie atrodo kaip potenciali ir neįveikiama grėsmė jų pažeidžiamiems vaikams. Taip išauga „šiltnamio augalas“, kuris bijo išeiti už savo „šiltnamio“ ribų. Auklėjant Svarstykles pasitaiko ir kitas kraštutinumas. Tėvai, pastebėję vaikų minkštakūniškumą, bando juos užgrūdinti pertekliniu griežtumu ir reiklumu. Paaugusios Svarstyklės gali nesąmoningai blokuoti socialinius kontaktus, kad niekam nebūtų skolingos.

Vėžys

Vėžiai sociofobai – labai sunkus atvejis. Jeigu šia liga suserga kuris nors šio ženklo atstovas, jis miršta dar būdamas gyvas. Nerimas, baimė, vengimas tampa Vėžio egzistavimo būdu. Visuomeninių ryšių baimė neigiamai atsiliepia jų asmeninei, profesinei ir socialinei veiklai. Kartais nueinama iki tokių kraštutinumų, kad Vėžiai savonerimą ima skandinti alkoholyje, slopinti narkotikais ar psichotropinėmis medžiagomis.

Bet bėda pas Vėžius ateina ne viena. Sociofobija dažnai būna komplekte su kitais nerimo sutrikimais, ir ypač užleistais atvejais tai veda į visišką socialinę izoliaciją. Šis sutrikimas Vėžiams vystosi žaibiškai. Ne paskutinį vaidmenį tarp priežasčių, vedančių į sociofobiją, vaidina padidintas atsakomybės ir kaltės jausmas prieš artimus žmones. Vėžiai ne tik nemoka dalintis savo problemomis, bet ir į savo „kriauklę“ tempia dar ir svetimas bėdas, artimųjų atsakomybę prisiimdami sau.

Mergelė

Mergelės kenčia nuo fobijų, nes joms dar vaikystėje formuojasi įtarumas ir nepasitikėjimas pasauliu. Mergelės vaikystėje gali atrodyti pernelyg rimtos ir susimąsčiusios. Aplinkiniai tai suvokia kaip susikoncentravimą į save. Bet Mergelės, ko gero, yra vienintelis ženklas, kuris nesiruošia įtikinėti visuomenės priešingai. Jos pripranta gyventi su tomis etiketėmis ir viską, ko reikia, bando rastu savyje. Ir paprastai randa. Bet fobiją paversti nirvana joms neleidžia kapstymasis savo viduje ir savigrauža.

Mergelės nuolat galvoja, išgyvena ir analizuoja visus savo veiksmus, ieško juose klaidų. O kas ieško – visada randa. Mergelės būtinai savyje iškas socialinį nevisavertiškumą, netobulumą, už kurį, kaip joms atrodo, pasmerks. Vadinasi, jos vertos pasmerkimo ir bausmės. Ši fobija išgalvota, laužta iš piršto. Tiesiog Mergelės nežino, kad visi žmonės pirmiausia galvoja apie save, ir jeigu pastebi kieno nors klaidą, tai nereaguoja į ją taip skausmingai, kaip ją išgyvena suklydusieji. Visi Mergelių nuogąstavimai ir baimės – viso labo projekcijos, kurios neturi nieko bendra su tikrove. Gąsdinančių situacijų pervertinimas provokuoja jų nerimą ir uždarumą.

Žuvys

Kas jau kas, o Žuvys gerai informuotos apie savo sociofobiją. Be to, jos nelaiko jos savo trūkumu ir juolab nevadina liga. Tai jų gyvenimo būdas. Žuvys tokios jau yra, kad yra visiškai nukreiptos į savo vidų. Jos jau gimsta suvokdamos savo kitoniškumą. Šio ženklo atstovai labai komfortiškai jaučiasi su vieninteliu juos suprantančiu ir priimančiu žmogumi – savimi. Bet kokioje nesuprantamoje situacijoje jos panyra į save. Ištraukti jas į pasaulį, kurį jos laiko agresyviu, praktiškai neįmanoma.

Taip formuojasi vengiantis elgesys. Žuvys, kenčiančios nuo sociofobijos, atsisako bendravimo, viešų pasirodymų ir naujų pažinčių. Kartais prieinama iki to, kad jos planuoja savo dieną taip, kad apsieitų be važiavimo viešuoju transportu, kavinių, pasilinksminimo renginių ir t.t. Kartais fobijos Žuvims sukelia tikrą persekiojimo maniją. Joms visą laiką atrodo, kad jas stebi, seka, analizuoja jų veiksmus. Geriausia priemone nuo persekiotojų Žuvys laiko „spygliuotą vielą“, geriau su per ją paleista elektros srove.