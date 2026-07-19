Vardų reikšmės: liepos 20–26 d. varduvininkai

Alvydas: lietuvių ir prūsų kilmės vardas, reiškiantis „visa matantis“ (al – aliai vienas, vyd – išvydo).
Česlovas: slavų kilmės vardas, reiškiantis „garbė ir šlovė“ (čest – garbė, slava – šlovė).
Jeronimas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „šventas vardas“.
Vismantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visokeriopai sumani“ (visa – visas, visai, mant – mantus, sumanus).
Liepos 21 d. vardo dieną švenčia Danielius, Laurynas, Lionginas, Prakseda, Rimvydas, Rimvydė ir Vaidilė.
Danielius: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas mano teisėjas“.
Laurynas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „lauras“ (medis). Lauro lapai buvo pasiekimo ženklas, jais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai, menininkai.
Lionginas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ilgas, aukštaūgis“.
Prakseda: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „aktyvi, veikli“.
Rimvydas, Rimvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus (-i) ir daug matęs (-iusi)“ (rim – rimti, vyd – iš-vydo).
Vaidilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „reginti, matanti, žynė“ (vaid – rodytis, vaidentis).
Liepos 22 d. vardo dieną švenčia Dalius, Magdalena, Mantilė ir Marija.
Dalius: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš senovės lietuvių deivės Dalios vardo (likimo dalytoja).
Magdalena: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „magdalietė (iš Magdalos miestelio). Mantilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumani“ (mant – mantus, sumanus).
Marija: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „karti, kartėlio jūra“; kita versija – „maištingoji“, „norėjusi kūdikio“, „Dievo Motina“; egiptiečių kilmės vardas, reiškiantis „mylimoji“.
Liepos 23 d. vardo dieną švenčia Apolinaras, Brigita, Gilmina ir Tarvilas.
Apolinaras: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „apoloniškas“ (Apolonas – romėnų saulės dievas, menų globėjas).
Brigita: keltų kilmės vardas, reiškiantis „ugnies strėlė“ (Brighid – keltų ugnies , išminties ir poezijos deivė).
Gilmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atsimenanti skausmą“ (gil – gilti, skaudinti, jaudinti, min – minėti).
Tarvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kalbantis su viltimi“ (tar – tarti, vil – viltis).
Liepos 24 d. vardo dieną švenčia Dargvilas, Dargvilė, Dargvitė, Kristina, Kristoforas, Kristupas ir Kunigunda.
Dargvilas, Dargvilė, Dargvitė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „veikiantis (-i) su viltimi“ (dar – daryti, vil – vitis).
Kristina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „krikščionė“.
Kristoforas, Kristupas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Kristaus nešėjas“.
Kunigunda: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilusi iš karingos giminės“ (kunni – giminė, gund – kova).
Liepos 25 d. vardo dieną švenčia Aušrinė, Jokūbas, Kargaudas, Kęstutis, Kristoforas ir Kristupas.
Aušrinė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „aušra“ (senovės lietuvių grožio dievaitės vardas).
Jokūbas: hebrajų (kilmės vardas, reiškiantis „sekantis paskui Jahvę (Dievą)“.
Kargaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus karžygys“ (kar – kariuomenė, karys, gaud – gaudas, garsas). „kariuomenės vadas“
Kęstutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kenčiantis, kantrus“.
Kristoforas, Kristupas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Kristaus nešėjas“.
Liepos 26 d. vardo dieną švenčia Daugintas, Eigirdė, Joakimas ir Ona.
Daugintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gerai apsaugotas“ (dau – daug, gin – gintas, užstotas, apsaugotas).
Eigirdė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greita žinia“ (ei – eiti, gird – girdėti, girdas, žinia).
Joakimas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės (Dievo) išaukštintas“.
Ona: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „maloninga, gailestinga“.
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