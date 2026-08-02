Vardų reikšmės: rugpjūčio 3–9 d. varduvininkai

Augustė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „garbinga, didinga“.
Galimantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas ir sumanus“ (gali – galėti, mant – mantus, sumanus).
Lengvinė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumažėjusi kaltė“ (leng – lengti, silpnėti, nykti, vin/vain – vaina, priežastis, kaltė).
Lidija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „lidietė, Lidijos gyventoja“.
Mangirdas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus savo protu“ (man – manyti, sumanus, gird – girdėti).
Steponas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „karūna, vainikas“.
Rugpjūčio 4 d. vardo dieną švenčia Domantas, Domas, Dominykas, Gerimantas, Irta ir Milgedė.
Domantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dosnus ir protingas“ (do – dovis, davimas, mant – mantus, sumanus).
Dominykas, Domas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimęs Viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“.
Gerimantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geras ir ramus“ (ger – geras, rim – rimti).
Irta: lietuvių kilmės vardas, trumpinys iš vardų, prasidedančių „Ir-“ (pvz. Irtautė – „irgi su tauta“).
Milgedė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima ir besiilgima“ (mil – pa-milo, ged – gedėti, ilgėtis).
Rugpjūčio 5 d. vardo dieną švenčia Mintarė, Nona, Osvaldas, Rimtas, Vaidotas ir Vilija.
Mintarė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta, kurios vardas minimas“ (min – minėti, tar – tarti).
Nona: egiptiečių kilmės vardas, reiškiantis „pašvęsta Dievui, šventoji“.
Osvaldas: anglosaksų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo valdžia“.
Rimtas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimtas, ramus“.
Vaidotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kuris matomas“ (vaid – rodytis, vaidentis).
Vilija: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upėvardžio Vilija, antrojo Neries vardo.
Rugpjūčio 6 d. vardo dieną švenčia Bylotas, Daiva, Karolina ir Oktavijonas.
Bylotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kalbantysis“ (byloti – kalbėti).
Daiva: sanskrito kilmės vardas, reiškiantis „lemtis, dalia“ (Vydūno sukurtas vardas).
Karolina: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „šauni“.
Oktavijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „aštuntas“.
Rugpjūčio 7 d. vardo dieną švenčia Donatas, Drąsutis, Jogilė, Kajetonas, Klaudija ir Sikstas.
Donatas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dovanotas“.
Drąsutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „drąsus“.
Jogilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga raitelė“ (jo – joti, gil – gaili, stipri).
Kajetonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „kajetietis, Kajetos miesto gyventojas“.
Klaudija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šluba“.
Sikstas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „švelnus“.
Rugpjūčio 8 d. vardo dieną švenčia Daina, Domas, Elidijus, Gustavas, Tulgirdas ir Violė.
Daina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daina“.
Domas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimęs Viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“, trumpinys iš Dominykas.
Elidijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sparnuotasis“ arba „išgydytas“.
Gustavas: švedų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo atrama“; senovės skandinavų kilmės vardas, reiškiantis „kovos lazda“.
Tulgirdas: lietuvių-prūsų kilmės vardas, reiškiantis „daugelio girdimas“ (tul – tūlas, dažnas, daugelis, gird – girdėti).
Violė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žibuoklė“.
Rugpjūčio 9 d. vardo dieną švenčia Jorūnas, Mintaras, Mintartas, Rolandas, Romanas, Romas, Tarvilė ir Virginija.
Jorūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žalias“ (jorus).
Mintaras, Mintartas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio vardas minimas“ (min – minėti, tar – tarti).
Rolandas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilęs iš garbingo krašto“.
Romanas, Romas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „romėnas“.
Tarvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kalbanti su viltimi“ (tar – tarti, vil – viltis).
Virginija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tyra, nekalta, mergaitiška“.
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