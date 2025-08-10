Žinios, kurios šviečia.
Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota 6,5 tūkst. santuokų

2025 m. rugpjūčio 10 d. 11:18
Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota apie 6 500 santuokų.
Iš jų 3 985 santuokos sudarytos civilinės metrikacijos įstaigose, daugiausia – Vilniaus miesto skyriuje, kur registruota 916 porų, praneša Teisingumo ministerija.
Valstybinėje apskaitoje, ministerijos duomenimis, taip pat pirmąjį metų pusmetį fiksuotos 865 bažnyčios ar kitų konfesijų nustatyta tvarka sudarytos santuokos. Be to, Lietuvoje įregistruotos 1 693 užsienio valstybėse sudarytos santuokos.
Tuo metu šalyje taip pat buvo sudarytos 1 143 vedybų sutartys, iš kurių 370 – prieš vestuves, o 773 – po vestuvių.
Kaip praneša ministerija, pernai tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje buvo registruota kiek mažiau santuokų.
Per pirmąjį 2024 m. pusmetį Lietuvoje įregistruota apie 6 191 santuoka: civilinės metrikacijos įstaigos fiksavo 4 008 santuokas, bažnytinės santuokos sudarė 832, o užsienyje registruotos – 1 351. Taip pat buvo sudarytos 1 059 vedybų sutartys.
