Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasŠeima

Košmaras mokslo metų pradžios išvakarėse: nuotekų šulinyje – motinos ir dviejų dukrelių kūnai

2025 m. rugsėjo 1 d. 12:00
Lrytas.lt
Lenkiją sekmadienį, likus vos dienai iki naujų mokslo metų pradžios, paženklino baisi tragedija. Didžiosios Lenkijos vaivadijoje netoli Konino esančioje Helenov Piervšy gyvenvietėje nuotekų šulinyje rasti moters ir dviejų jos dukrelių kūnai. Jų išgelbėti nepavyko.
Daugiau nuotraukų (3)
Tragedija įvyko sekmadienį. Pasak Poznanės provincijos policijos būstinės jaunesniojo inspektoriaus Andrzejaus Borowiako, aukų tėvas ir vyras apie nelaimę pranešė gelbėjimo tarnyboms po 22 val. vakaro.
Jis sakė, kad nuotekų rezervuaro teritorijoje pastebėjo „nerimą keliančių pėdsakų“ ir kad jo žmona ir dvi dukros dingo.
Nuotekų rezervuare matėsi įkritę trys žmonės. Kai greitosios pagalbos tarnybos atvyko į vietą, du žmonės jau buvo ištraukti – moteris ir vaikas.
„Jiems padėjo vyras ir kitas praeivis. Viduje buvo dar vienas vaikas“, – pirmadienio rytą TVN24 televizijai sakė Konino savivaldybės valstybinės priešgaisrinės tarnybos vyresnysis kapitonas Sebastianas Andrzejewskis.
Ugniagesiai ištraukė ir antrąjį vaiką.
„Į įvykio vietą atvyko greitosios pagalbos medikai, bet, deja, 32 metų moteris buvo vietoje paskelbta mirusia“, – pridūrė A.Andrzejewskis.
Šešerių ir aštuonerių metų mergaitės buvo nuvežtos į ligoninę. Deja, jų taip pat nepavyko išgelbėti.
Ugniagesių atstovas sakė, kad kai ugniagesiai atvyko į įvykio vietą, nuotekų rezervuaro dangtis buvo apverstas ant šono. Tačiau ugniagesys pabrėžė, kad nežino, ar jį apvertė pagalbą teikę pašaliniai asmenys.
Įvykio aplinkybes tiria policija ir prokuratūra.
„Gazeta Wyborcza“ gavo neoficialius tyrimo rezultatus, kurie yra tikrai šiurpūs. Pasak „Wyborcza“ žurnalisto, tai nebuvo nelaimingas atsitikimas. Jis iš asmens, susipažinusio su tyrimo aplinkybėmis, sužinojo, kad 32 metų moteriai buvo perrėžta gerklė, ir viskas rodo, kad ji pirmiausia nuskandino savo dukras, o tada nusižudė. Moteris buvo gydoma psichiatrinėje ligoninėje ir paliko atsisveikinimo raštelį.
Tiesa, kol kas šios išvados nebuvo patvirtintos prokuratūros.
„Tai tik spėlionės. Situacija yra labai tragiška, tai yra pirminis tyrimo etapas ir kol kas mes negalime kalbėti apie išvadas iš pagarbos aukų artimiesiems“, – sakė Konino apygardos prokuratūros atstovė Sylwia Lewandowska.
Remiantis neoficialiais „Onet“ duomenimis, moteris pirmiausia nužudė savo dukras, įmetusi jas į nuotekų šulinį, o tada pati įšoko į jį ir nusižudė.
Vienas iš įrodymų, galinčių patvirtinti šią įvykių versiją, yra atsisveikinimo laiškas, kurį moteris tariamai paliko namuose.
Konino apygardos prokuratūros prokurorė Aleksandra Marańda interviu „Onet“ patvirtino, kad byla iškelta pagal Baudžiamojo kodekso 148 straipsnį, o tai reiškia, kad ji susijusi su žmogžudyste.
Parengta pagal fakt.pl, tvn24.pl, „Onet“, „Gazeta Wyborcza“
tragedijaŽmogžudystėvaikų nužudymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.