Košmaras mokslo metų pradžios išvakarėse: nuotekų šulinyje – motinos ir dviejų dukrelių kūnai

Tragedija įvyko sekmadienį. Pasak Poznanės provincijos policijos būstinės jaunesniojo inspektoriaus Andrzejaus Borowiako, aukų tėvas ir vyras apie nelaimę pranešė gelbėjimo tarnyboms po 22 val. vakaro.
Jis sakė, kad nuotekų rezervuaro teritorijoje pastebėjo „nerimą keliančių pėdsakų“ ir kad jo žmona ir dvi dukros dingo.
Nuotekų rezervuare matėsi įkritę trys žmonės. Kai greitosios pagalbos tarnybos atvyko į vietą, du žmonės jau buvo ištraukti – moteris ir vaikas.
„Jiems padėjo vyras ir kitas praeivis. Viduje buvo dar vienas vaikas“, – pirmadienio rytą TVN24 televizijai sakė Konino savivaldybės valstybinės priešgaisrinės tarnybos vyresnysis kapitonas Sebastianas Andrzejewskis.
Ugniagesiai ištraukė ir antrąjį vaiką.
„Į įvykio vietą atvyko greitosios pagalbos medikai, bet, deja, 32 metų moteris buvo vietoje paskelbta mirusia“, – pridūrė A.Andrzejewskis.
Šešerių ir aštuonerių metų mergaitės buvo nuvežtos į ligoninę. Deja, jų taip pat nepavyko išgelbėti.
Ugniagesių atstovas sakė, kad kai ugniagesiai atvyko į įvykio vietą, nuotekų rezervuaro dangtis buvo apverstas ant šono. Tačiau ugniagesys pabrėžė, kad nežino, ar jį apvertė pagalbą teikę pašaliniai asmenys.
Įvykio aplinkybes tiria policija ir prokuratūra.
„Gazeta Wyborcza“ gavo neoficialius tyrimo rezultatus, kurie yra tikrai šiurpūs. Pasak „Wyborcza“ žurnalisto, tai nebuvo nelaimingas atsitikimas. Jis iš asmens, susipažinusio su tyrimo aplinkybėmis, sužinojo, kad 32 metų moteriai buvo perrėžta gerklė, ir viskas rodo, kad ji pirmiausia nuskandino savo dukras, o tada nusižudė. Moteris buvo gydoma psichiatrinėje ligoninėje ir paliko atsisveikinimo raštelį.
Tiesa, kol kas šios išvados nebuvo patvirtintos prokuratūros.
„Tai tik spėlionės. Situacija yra labai tragiška, tai yra pirminis tyrimo etapas ir kol kas mes negalime kalbėti apie išvadas iš pagarbos aukų artimiesiems“, – sakė Konino apygardos prokuratūros atstovė Sylwia Lewandowska.
Remiantis neoficialiais „Onet“ duomenimis, moteris pirmiausia nužudė savo dukras, įmetusi jas į nuotekų šulinį, o tada pati įšoko į jį ir nusižudė.
Vienas iš įrodymų, galinčių patvirtinti šią įvykių versiją, yra atsisveikinimo laiškas, kurį moteris tariamai paliko namuose.
Konino apygardos prokuratūros prokurorė Aleksandra Marańda interviu „Onet“ patvirtino, kad byla iškelta pagal Baudžiamojo kodekso 148 straipsnį, o tai reiškia, kad ji susijusi su žmogžudyste.
Parengta pagal fakt.pl, tvn24.pl, „Onet“, „Gazeta Wyborcza“
tragedijaŽmogžudystėvaikų nužudymas
Rodyti daugiau žymių