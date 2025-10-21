Motina laikė 11-metį užrakintą namuose: nešvara ir berniuko būklė sukrėtė net specialistus

Vaiko motinai pareikšti kaltinimai dėl išnaudojimo ir nepriežiūros. Berniuko močiutė policijai teigė, kad jis dažnai būdavo visai dienai užrakinamas savo kambaryje.
Atsisakė sūnų vežti į ligoninę
Remiantis Hariso apygardoje pateiktu kaltinamuoju aktu, Beitauno (apie 42 km nuo Hiustono) policija gegužę reagavo į skubų pranešimą dėl vaiko gerovės patikrinimo mobiliame name, kuriame su sūnumi gyveno Rachel Nicole Blaylock.
Teismo dokumentuose, pateiktuose spalio 3 d., nurodoma, kad Blaylock sūnus nekalba, niekada nelankė mokyklos ir jam diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas.
Policijos pareigūnė teigė, kad vos įžengusi į namus pamatė visur skraidančias muses ir ant grindų prilipusias išdžiūvusias išmatas. Kvapas buvo toks stiprus, kad, kaip rašoma kaltinamajame akte, ji vos neapsivėmė.
Blaylock policijai esą paaiškino, kad ji pakeitė sūnaus kambario duris į tinklines ir jas užrakindavo, kad sūnus neišeitų iš namų, kaip esą buvo nutikę anksčiau. Į įvykio vietą atvykusi pareigūnė apibūdino kambarį kaip „purviną“, o čiužinį – „apgailėtinos būklės“, mat visur buvo išmatų.
Kaip nurodoma kaltinamajame akte, 11-metis turėjo išdžiūvusių išmatų ant veido, rankų, plaštakų ir po nagais.
Pareigūnei pasiūlius nuvežti sūnų į ligoninę, Blaylock atsakė: „Aš negaliu tiesiog mesti visko, ką darau, ir vežti jį į ligoninę, kad kažkoks šarlatanas gydytojas pasakytų: „Nežinau, kas jam yra“. O tada važinėtume pas kitą.“
Berniuko močiutė policijai sakė, kad vaikas dažnai būdavo visai dienai užrakintas savo kambaryje, ir tik Blaylock bei jos vaikinas galėdavo atrakinti duris. Todėl močiutė negalėdavo nunešti 11-mečiui nei maisto, nei vandens.
„Ji nėra gera mama“, – sakė močiutė, kaip nurodyta kaltinamajame akte, taip pat teigdama, kad Blaylock dažnai rikteldavo vaikui „užsičiaupk“ ir kad „ji su juo beveik nieko neveikia“.
Berniukas buvo nuvežtas į vietos ligoninę, kur jam oficialiai diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. Medikai pažymėjo, kad jis kenčia nuo stipraus išsekimo dėl nepakankamos mitybos, turi ryškių kalbos ir vystymosi sutrikimų, dantų problemų ir, kaip rašoma išvadoje, „yra įtarimų dėl galimo seksualinio išnaudojimo“.
Parengta pagal people.com
Teksaso valstijavaiko nepriežiūraautizmas
Rodyti daugiau žymių