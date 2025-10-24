Kviečia jungtis prie akcijos „Nė vieno kapo be žvakelės“ – iniciatyva plečiasi visoje Lietuvoje

Ne tik dalys žvakeles, bet ir tvarkys apleistus kapus
Šių metų akcija taps bene didžiausia per visą jos gyvavimo istoriją. Prie iniciatyvos įgyvendinimo, kaip įprasta, prisideda ritualinių paslaugų grupei „Re Verum“ priklausantys Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“, Kauno ir Šiaulių „Tylos namai“, „Aterna“ Klaipėdoje, „Ramybės takas“ Panevėžyje, taip pat abu „Cremains“ krematoriumai Vilniuje ir Klaipėdoje. Visi jie drauge nemokamai dalys ir uždegs tūkstančius žvakelių ant užmirštų kapų. Be to, grupės įmonių darbuotojai planuoja aplankyti kiek įmanoma daugiau apleistų kapų ir juos sutvarkyti.
„Kiekvienas kapas, nepriklausomai nuo to, ar yra kas juo pasirūpina, nusipelno būti prisimintas. Mums svarbu šią tradiciją puoselėti ir auginti, nes tai tikras bendruomeniškumo pavyzdys, jungiantis ištisas kartas“, – sako „Re Verum“ grupei priklausančios įmonės „Aterna“ direktorius Vidas Valauskas.
Didesnį mastą akcijai suteiks prie jos prisijungęs Lietuvos „Caritas“, tapęs svarbiu akcijos partneriu. „Carito“ savanoriai ir pagalbą gaunantys žmonės Lietuvos miestuose, miesteliuose, kaimuose tvarkys nelankomus kapus, uždegs žvakelių, palydėdami mirusiuosius malda.
„Mirusį palaidoti, už jį melstis, liūdintį paguosti – tai yra geri darbai kūnui ir sielai, kuriuos primena ir į kuriuos kviečia „Caritas“. Tad džiaugiamės, kad šiemet drauge su savo partneriais – „Re Verum“ grupės įmonėmis – galėsime įtraukti į gailestingumo darbus dar daugiau žmonių, ypač jaunimo ir vaikų“, – sako Lietuvos „Carito“ Tarybos pirmininkas diakonas Arūnas Kučikas.
Pasak jo, mirusieji – mūsų šeimų ir bendros mūsų istorijos dalis. Todėl malda už mirusiuosius, jų atminimui įžiebiamos žvakelės – ne tik atminties įprasminimas, per kartas tęsiant mirusiųjų pagerbimo tradiciją, bet ir vilties ženklas, kad viskas šiuo gyvenimu nesibaigia.
Šventintos žvakelės, kurias per Vėlines raginama uždegti ant niekieno nebelankomų kapų, bus nemokamai dalijamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
Aplankyti daugiau užmirštų kapų padės ir Vilniaus Baltupių progimnazijos mokiniai, kurie žvakeles Vilniaus miesto kapinėse uždegs lapkričio 1 d. Akciją „Nė vieno kapo be žvakelės“ taip pat papildys ir Vilniaus lenkų kultūros namų iniciatyva „Susivieniję atmintyje 2025“. Ją laidojimo namai „Ritualas“ aprūpino žvakutėmis, kurias lapkričio 1 d. skautai ir mokiniai uždegs ant niekieno nelankomų kapų Vilniaus Bernardinų ir Rasų kapinėse.
Žvakučių atsiėmimo vietos ir laikas
Vilniuje (spalio 29–lapkričio 1 d.):
Nuo spalio 29 iki lapkričio 1 d. – laidojimo rūmuose „Ritualas“
Nuo spalio 30 d. 18 val. iki salio 31 d. – Bernardinų bažnyčioje
Kaune (spalio 30–31 d.):
Kauno (Žaliakalnio) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje
Kauno (Panemunės) Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje
Laidojimo namuose „Tylos namai“
Klaipėdoje (bažnyčiose žvakes bus galima pasiimti nuo spalio 31 d.):
Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje
Šv. Kazimiero bažnyčioje
Senelių ir slaugos namuose Klaipėdos mieste ir Klaipėdos r.
Abejuose „Aterna“ laidojimo namuose
Šiauliuose (spalio 30–31 d.):
Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Laidojimo namuose „Tylos namai“
Panevėžyje (spalio 30– lapkričio 2 d.):
Lapkričio 1 d. nuo 12 val. Kristaus Karaliaus katedroje
Lapkričio 2 d. nuo 8.30 val. Švč. Trejybės bažnyčioje
Nuo spalio 31 d. – laidojimo namuose „Ramybės takas“
Nuo vietinės iniciatyvos – iki visuotinio reiškinio
Akcijos „Nė vieno kapo be žvakelės“ ištakos siekia dar 2010 metus, kai Plungės jaunimo organizacija „Krantas“ ir vietos bendruomenės nariai sugalvojo idėją prieš Vėlines aplankyti apleistus kapus ir uždegti ant jų žvakučių.
Metai iš metų ši tradicija prigijo ir plėtėsi – į ją įsitraukė mokyklos, parapijos bendruomenės, Plungės jaunimo reikalų taryba, o galiausiai – laidojimo namai „Žemaitijos gralis“, kuris suteikė iniciatyvai platesnį mastą ir materialinę paramą.
Nuo 2021 metų akciją globoti ir tęsti dar didesniu mastu ėmėsi didžiausia Lietuvoje laidojimo ir kremavimo paslaugų grupė „Re Verum“.
Akcijos organizatorių teigimu, ši iniciatyva kasmet pasiekia vis daugiau žmonių širdžių, o prie jos jungiasi vis daugiau miestų bendruomenių.
Tikimasi, kad šių metų partnerystė su „Carito“ organizacija akciją pavers dar plačiau žinomu gerumo simboliu, leisiančiu užtikrinti, kad galiausiai nė vienas kapas neliktų tamsoje.
