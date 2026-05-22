Nubudusi iš komos mergina paklausė, kur jos vaikai – ištiko šokas sužinojus, kad jų nėra

Vaikai, kuriuos ji maitino, stebėjo augant ir kuriais septynerius metus nuoširdžiai rūpinosi, tiesiog dingo. Kodėl? Nes jų niekada nebuvo!
19-metė Clélia Verdier iš Liono, Prancūzijos, 2025 m. birželį bandė nusižudyti, išgėrusi didelį kiekį vaistų.
Ji buvo įvesta į mediciniškai sukeltą komą trims savaitėms. Ir po to sekė, tiesiogine prasme, visą gyvenimą trunkantis sapnas.
C. Verdier, žinoma, nežinojo, kad yra komoje. Vietoj to ji pasinėrė į sapną, ir prieš jos akis atsivėrė viso gyvenimo vaizdas.
Kalbėdama su žurnalistais, mergina prisiminė turėjusi „itin intensyvius“ sapnus ir košmarus. Tuo metu ji nesuvokė, kad yra komoje, todėl tie sapnai tapo jos realybe.
Sapnas, kuris jai labiausiai įstrigo, buvo tapimas mama. Jis atrodė toks tikras.
Per visą šią haliucinaciją ji jautė fizinį ir emocinį skausmą.
„Galėjau jausti tiek daug dalykų. Kai sapnavau gimdymą, jaučiau stresą. Aš taip pat jaučiau didelį skausmą.
Šiame sapne pagimdžiau trynukes, kurias pavadinau Mila, Miles ir Maïlée. Maïlée mirė netrukus po gimimo.
Jaučiausi siaubingai – mane užplūdo liūdesys ir kaltės jausmas“, – prisiminė ji.
Ji netgi prisimena pirmąjį „oda prie odos“ kontaktą su savo kūdikiais. „Tai buvo neįtikėtina. Jaučiau nepaprastą meilės bangą“, – pridūrė ji.
Sapne ji gyveno septynerius metus ir stebėjo, kaip auga jos dukros. Kiekviena turėjo savo charakterį. Viena buvo „gana drovi“, o kita – „energijos kupina“.
„Prisimenu pasivaikščiojimus, bendrus valgymus ir pasakas prieš miegą“, – pridūrė ji. Mergina sakė mylėjusi jas visa širdimi.
Kai C. Verdier pagaliau pabudo iš komos, jai buvo pasakyta, kad vaikų niekada nebuvo. „Tada jie man pasakė, kad jų nebuvo. Tai buvo šokas.
Buvau taip įsitikinusi, kad tai tikra, jog pirmą kartą vėl pamačiusi tėvus pasakiau jiems, kad jie yra seneliai“, – pasakojo ji.
Jai buvo labai sunku susitaikyti su tuo, kad ji niekada nebuvo motina. Net praėjus metams jai vis dar sunku tai priimti.
„Dabar jaučiuosi labai atsiskyrusi nuo kitų. Aš vis dar pasiilgstu savo dukterų.
Aš gyvenau kaip motina – net jei tai buvo tik sapnas, su viskuo, ką jaučiau ir patyriau, aš visada būsiu jų motina. Kurį laiką tai buvo mano vienintelė realybė“, – sakė ji.
Mergina tikisi, kad vieną dieną turės tikrų vaikų. „Jie užims kitokią vietą mano širdyje, bet ne mažiau svarbią“, – sakė ji.
Parengta pagal indiatimes.com
