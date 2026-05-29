Pora su 34 m. amžiaus skirtumu pasidalino puikių santykių receptu: jei geria – tai tik kartu

Pora, tarp kurių yra 34 metų amžiaus skirtumas, vaizdo įrašą pradėjo paaiškindami, kad jie meldžiasi kartu „kiekvieną mielą vakarą“.
„Dažniausiai maldai vadovauja Kevinas, bet retkarčiais iniciatyvą perimu aš“, – vaizdo įraše sakė 26 metų Gracen, o 60-metis Kevinas juokaudamas įsiterpė: „Dievas žino, kad man retkarčiais reikia, jog už mane pasimelstų.“
Automobilių pardavėju dirbantis vyras paaiškino, kad, nepriklausomai nuo tikėjimo, sąmoningas laiko skyrimas dėkingumui, padėkai ir linkėjimams kitiems ne tik sutelkia jų santykius, bet ir juos pačius kaip asmenybes.
Amžiaus skirtumas poroje – privalumas ar trūkumas? (II)
Tačiau didžiausią šurmulį sukėlė antroji poros sąlyga, susijusi su alkoholio vartojimu.
„Mes negeriame alkoholio vienas be kito, – paaiškino Gracen. – Žinau, kad bus komentatorių, kuriems tai pasirodys absurdiška ir beprotiška, tačiau vartojant alkoholį ir apsvaigus atsiranda tam tikras pažeidžiamumas, o verčiau nepatirti šalia nesant partneriui.“
Susiję straipsniai
Kevinas suskubo pažymėti, kad šį sprendimą jie priėmė „individualiai“, ir tikino, kad tai nebuvo jo įvesta taisyklė siekiant kontroliuoti daug jaunesnę partnerę.
„Mes to vienas kitam neprimetėme“, – pabrėžė jis, pažymėdamas, kad jie „labai mėgsta gerti socialinėje aplinkoje, kartu ir su draugais, tačiau tai nėra toks dalykas, kurį norėtų daryti vienas be kito“.
Visgi kai kurie komentatoriai po vaizdo įrašu, sulaukusiu beveik 13 milijonų peržiūrų, paskubėjo jų santuoką pavadinti „griežta“, o tai, kaip Gracen pasakojo leidiniui „People“, visiškai neatitinka realybės.
„Įdomu tai, kad iki šio konkretaus vaizdo įrašo mes niekada nebuvome girdėję tokio požiūrio, – sakė ji. – Niekada negalvojome apie tai kaip apie „taisykles“, nes tai gali turėti negatyvesnę ar griežtesnę reikšmę, o mūsų santykiuose yra visiškai ne taip.
Mums tai geriau apibūdinti kaip ribas – dalykus, kurie padeda mums išlaikyti vienybę ir palaikyti tai, kas geriausia mūsų santykiams.“
Pora, susituokusi 2025 metų lapkritį, šią mintį pakartojo ir kitame vaizdo įraše apie „prieštaringai vertinamą“ principą, dar kartą pabrėždama, kad tai „nėra apribojimas, tai tiesiog darymas visko, kad nepatektume į situaciją, kurioje būtume pažeidžiami, vienas be kito“. Gracen, kuriai priklauso užkandžių verslas Grinvilyje, JAV Pietų Karolinos valstijoje, pabrėžė, kad ribos nėra suvaržymas, jos veikiau suteikia jų santykiams „formą“.
„Be jų net ir kažkas gražaus gali prarasti savo kryptį, – sakė ji. – Mums šie pasirinkimai suteikia aiškumo ir lengvumo jausmą, o ne ribotumą.“
Nors dalis komentatorių kritikavo jų ribas dėl alkoholio vartojimo, pora taip pat sulaukė ir daugybės teigiamų atsiliepimų. „Išgirdome iš stebėtinai daug žmonių, kurie taip pat gyvena santykiuose su dideliu amžiaus skirtumu. Jie kreipėsi norėdami pasakyti, kad pamatę atvirai pasidalytą mūsų istoriją pasijuto patogiau ir labiau pasitikintys savimi“, – dalijosi ji.
„Taip pat gavome žinučių iš žmonių, kurių santykiai šiuo metu išgyvena sunkumus, sakiusių, kad planuoja pritaikyti kai kurias iš šių idėjų arba gailisi, kad to nepadarė anksčiau, – ir tai buvo tikrai gera išgirsti“, – pridūrė ji.
Kartu su įpročiais, susijusiais su malda ir alkoholio vartojimu, kitos dvi poros sąlygos originaliame vaizdo įraše buvo susijusios su konfliktų sprendimu. Pora paaiškino, kad jie yra pasiryžę „būti paslaugūs vienas kitam net ir per nesutarimus“.
„Lengva būti paslaugiam kitam, kai lauke 25 laipsniai šilumos ir saulėta, bet kai užeina perkūnija, nepalankūs orai ar susiduriate su priešpriešiniu vėju, tai tampa šiek tiek sudėtingiau, – vaizdo įraše aiškino Kevinas. – Todėl mes stengiamės išlaikyti savo elgesio standartus vienas kito atžvilgiu, mandagumą bei pagarbą net ir tada, kai nesutariame.“
Paklausta, kaip tai atrodo praktikoje, Gracen pasakojo, kad jiems „viskas susiveda į prisiminimą, jog net ir nesutarimų metu tai vis tiek yra tavo artimiausias žmogus, geriausias draugas ir tas, kuris galiausiai linki tau tik gero“.
„Praktikoje tai reiškia mąstysenos keitimą iš bandymo laimėti į susitelkimą suprasti, – pridūrė ji. – Tai gali pasireikšti dėmesingesniu klausymusi, žingsnio žengimu atgal, kai to reikia, ar net kuo nors maloniu kitam asmeniui pačiame nesutarimo įkarštyje.
Tai leidžia remtis idėja, kad esate toje pačioje komandoje ir dirbate spręsdami problemą kartu, o ne vienas prieš kitą.“
Paskutinė jų taisyklė, dėl kurios nesiderama, yra ta, kad jie „neskaičiuoja taškų“ ir nesudarinėja sąrašo – mintyse ar ant popieriaus – apie „visus atvejus, kai buvo įžeisti“.
Kevinas paaiškino, kad vienas geriausių patarimų, kurį gavo iš savo tėvo, buvo tas, jog santuokoje daug žmonių sutelkia dėmesį į santykį 50:50, o iš tiesų kiekvienas turėtų „atiduoti visas jėgas“ – po „visus 100 procentų“.
Nors pora žino, kad visi santykiai yra skirtingi, Gracen teigė tikinti, kad galiausiai jie įkvėps žmones sutelkti dėmesį į geresnius, sąmoningesnius santykius.
„Esmė ta, kad manau, jog žmonės, išgirdę žodį „taisyklės“, galvoja apie kontrolę, bet mes girdime „aiškumą“ ir galvojame apie „suderinamumą“, – savo „TikTok“ vaizdo įraše pridūrė Kevinas.
„Tai skirta ne visiems, bet mums tai tinka. Taigi, jūs darykite savaip, o mes darysime savaip“, – užbaigė Gracen.
Parengta pagal „People“
Santykiaiamžiaus skirtumaslaimės receptas
Rodyti daugiau žymių