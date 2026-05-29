Prezidentas įteikė apdovanojimus nusipelniusioms mamoms, tėčiams ir globėjams

Pasak G. Nausėdos, neatsitiktinai išskirtiniu įkvėpimu visuomenei tapusios mamos ir tėčiai, globėjos ir globėjai valstybės vardu pagerbiami kartu.
„Skirtingai išreiškiama, bet ta pati tėviška ir motiniška meilė, pagarbos kupini tėvų santykiai yra stiprybės šaltinis ne tik Jūsų vaikams, Jūsų šeimoms, bendruomenėms, bet ir visai valstybei. Jūsų, brangios Mamos ir Tėčiai, tarpusavio meilės ryšys, Jūsų atsakingai prisiimtas šventas pašaukimas perduoti gyvybę, globoti ir ugdyti vaikus ne tik pratęsia Jūsų šeimos, giminės istoriją, bet ir kuria Lietuvos ateitį“, – sako prezidentas savo kalboje, kurią penktadienį išplatino Prezidentūra.
Šalies vadovas pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilės žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžiu ir tvirtybės šaltiniu vaikams.
„Jūsų užaugintos ir rūpestingai į gyvenimą išleistos atžalos, tapusios gydytojais, mokytojais, verslininkais, menininkais, politikais, dabar kuria mūsų valstybės gerovę. Jos perduoda Jūsų įskiepytas tradicijas ir vertybes savo vaikams. Jūsų motiniška ir tėviška meilė, Jūsų ištvermė ir tikėjimas pavertė šį pasaulį saugesne, šviesesne, teisingesne vieta gyventi ateities kartoms“, – sakė prezidentas.
Šalies vadovas mamoms, tėveliams, globėjoms ir globėjams palinkėjo, kad juos kasdien lydėtų vaikų meilė, pagarba ir dėkingumas.
Mamas, tėčius ir globėjus iš visų Lietuvos regionų prezidentas apdovanoja už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomenei.
