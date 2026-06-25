Politikė permiegojo su nepilnamečiu sūnaus draugu: pats sūnus užtiko besimylinčius

43 metų amerikietė Misty Roberts kaltinama tuo, kad 2024 metais, eidama DeRidderio miesto Luizianos valstijoje merės pareigas, per vakarėlį prie baseino turėjo lytinių santykių su paaugliu – savo sūnaus draugu. Jos vaikai tvirtina tapę šio įvykio liudininkais, pranešė „The Mirror“.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, praėjusią savaitę, po kelių atidėjimų, prasidėjo jos bylos nagrinėjimas. Tiesa, M. Roberts iš merės pareigų atsistatydino 2024 metų liepos pabaigoje, likus kelioms dienoms iki jos sulaikymo. Jai pareikšti kaltinimai dėl trečiojo laipsnio išžaginimo ir nepilnamečių nusikalstamo elgesio skatinimo.
Viską matė pačios sūnus
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Prisiekusiesiems buvo parodytos vakarėlio nuotraukos, tarp jų – kadrai, kuriuose prie baseino matyti gėrimus rankose laikantys vaikai. Kaip praneša KPLC portalas, teisme buvo paleisti ir tyrėjų užfiksuoti apklausų įrašai. Juose M. Roberts sūnus pasakojo tyrėjams, kad pro lango plyšį matė savo motiną besimylinčią su savo draugu. Tuo metu jos dukra tyrėjams teigė mačiusi motiną ir paauglį gulinčius vieną ant kito.
Tačiau ketvirtadienį, kai abu vaikai davė parodymus teisme, M. Roberts sūnus pareiškė nebegalintis tvirtai pasakyti, ką tą vakarą iš tikrųjų matė. Prokurorai taip pat pateikė trumpąją žinutę, kurioje sūnus, regis, motinai rašo: „Jam septyniolika.“
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Vis dėlto, kaip skelbia KPLC, įtariamam nukentėjusiajam vakarėlio metu iš tiesų buvo 16 metų. Teismas taip pat išklausė dviejų teismo psichologų, atlikusių nepilnamečių apklausas, parodymus. Vienas jų 2024 metų liepą ir rugpjūtį apklausė tris su byla susijusius vaikus, tarp jų – ir įtariamą nukentėjusįjį. Kitas 2025 metų kovą, apygardos prokuratūros prašymu, apklausė M. Roberts vaikus.
M. Roberts sūnėnas teisme pasakojo, kad tą vakarą, naudodamasis telefono kamera, bandė pamatyti, kas vyksta kambaryje. Jis teigė nežinantis, ar buvo paspaudęs filmavimo mygtuką, tačiau jei vaizdo įrašas ir buvo padarytas, jis niekam nebuvo išsiųstas, o vėliau buvo ištrintas iš „Snapchat Memories“.
Gynybai paklausus, kodėl prieš atiduodamas telefoną tyrėjams jis išvalė savo „Snapchat“ paskyrą, vaikinas paaiškino, kad joje buvo nuotraukų, kuriose jis su draugais vartojo alkoholį, todėl bijojo dėl galimų nemalonumų. Jis pabrėžė, kad neketino sunaikinti jokių su byla susijusių įrodymų.
Nė vienas iš trijų liudytojų, davusių parodymus teisme, neteigė matęs M. Roberts ar įtariamo nukentėjusiojo lytinių organų. Vienas liudytojas nurodė, kad paauglys buvo be marškinėlių.
Teiravosi, ar nepastojo
Po vakarėlio įtariamo nukentėjusiojo motina susisiekė su M. Roberts trumpąja žinute ir paklausė, ar ji nėra pastojusi. Kaip buvo matyti iš teisme parodytos susirašinėjimo ekrano nuotraukos, M. Roberts atsakė, kad naudoja kontraceptines priemones.
Teisme taip pat buvo parodyta žinutė, kurioje M. Roberts draugų grupės pokalbyje pasidalijo savo susirašinėjimo su paauglio motina ekrano nuotrauka. Draugai jai atsakė patardami išgerti skubiosios kontracepcijos tabletę „Plan B“. Be to, „DoorDash“ kurjeris teisme patvirtino, kad į M. Roberts namus buvo pristatęs skubiosios kontracepcijos priemonę.
Gynyba teisme tvirtino, kad svarbi M. Roberts sūnaus apklausos dalis nebuvo įtraukta į oficialų apklausos protokolą. Gynėjas Adamas Johnsonas teigė, jog apklausą atlikęs specialistas berniukui pasakė: „Tiesiog pasakyk tai vieną kartą, ir galėsime judėti toliau.“ Jis taip pat pareiškė, kad dalis apklausos stenogramos yra neįskaitoma.
Kaltę neigia
Šių metų vasario pradžioje M. Roberts savo kaltę dėl dviejų sunkių nusikaltimų – nepadoraus elgesio su nepilnamečiu ir lytinių santykių su nepilnamečiu – nepripažino.
2024 metų liepą atsistatydinimo laiške M. Roberts teigė, kad beveik 15 metų DeRidderio miestui skyrė visą savo atsidavimą. Ji pabrėžė besididžiuojanti kartu su bendruomene pasiektais rezultatais ir teigė, kad darbas mero pareigose leido užmegzti daug prasmingų ryšių su žmonėmis.
Laiške ji taip pat rašė: „Jaučiu didžiulį dėkingumą, kad galėjau savo akimis matyti, kaip bendruomenė susivienijo ir sunkiu metu įveikė precedento neturinčius iššūkius. Tačiau dabar privalau pakeisti savo prioritetus. Prašau priimti šį laišką kaip oficialų mano atsistatydinimą, įsigaliojantį nuo šiandien.“
Kreipdamasi į miesto gyventojus, M. Roberts pridūrė: „Šio miesto gyventojams noriu padėkoti už pasitikėjimą, meilę ir palaikymą, kurį man parodėte patikėdami vadovauti mūsų miestui. Mano meilė DeRidderiui niekada neišblės.“
Atsistatydinimo metu M. Roberts ėjo antrąją DeRidderio miesto merės kadenciją. Į šias pareigas ji buvo perrinkta 2022 metais, surinkusi apie 60 proc. rinkėjų balsų.
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