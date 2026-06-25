Sudėtingas 1000 km dviračių žygis Prancūzijoje – už vėžiu sergančių vaikų sveikatą

Ir tai bus ne įprastas žygis dviračiais – kiekvienas įveiktas kilometras bus skirtas kilniam tikslui – surinkti lėšas ir padėti greičiau pasveikti paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ globojamiems vėžiu sergantiems vaikams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Ne tik sportinis iššūkis
Išbandymų kupinas žygis prasidės liepos 4 d., kai dviračių entuziastai Lukas Janėnas ir Mantas Žižliauskas, kartu su tarptautine „Team Rynkeby Europe“ komanda, pradės įspūdingą kelionę iš Pietų Prancūzijos į Paryžių.
Atsigręžė į onkologine liga sergančių vaikų tėvus – nemokamą pagalbą galės gauti reabilitacijos centre
Per savaitę jų laukia apie 1000 km ir daugiau nei 14 000 m įkalnių, įveikiant legendines Alpių perėjas – Mont Ventoux, Col du Galibier, Col du Télégraphe, Col de la Madeleine, Col d’Izoard ir kitas.
Tačiau tai ne tik sportinis iššūkis. Kiekvienas numintas kilometras skirtas kilniam tikslui – padėti „Mamų unijos“ globojamiems onkologijos paliestiems vaikams ir jų šeimoms. Kelionės metu surinkta parama bus skirta „Mamų unijos“ reabilitacijos centrui, kuriame mažieji pacientai po sudėtingo gydymo gali atgauti jėgas ir sugrįžti į nerūpestingą vaikystę.
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Reabilitacija dažnai – ilgas ir varginantis procesas
„Mamų unijos“ įkūrėja Eglė Mėlinauskienė teigia, kad po intensyvaus vėžiu sergančio vaiko gydymo prasideda ne mažiau svarbus reabilitacijos procesas, kuris neretai būna ilgas, pareikalaujantis iš vaiko ir tėvų nemažai kantrybės. „Baigę gydymą ligoninėje, tėvai su onkologijos paliestu vaiku gali apsistoti jau šeštus metus Vilniuje veikiančiuose „Mamų unijos“ Šeimos namuose, kur yra įkurtas ir reabilitacijos centras. Per trejus metus „Mamų unijos“ reabilitacijos centre suteikta daugiau nei 12 000 terapinių paslaugų“, – dalijasi fondo įkūrėja.
Kiekvienas naujas žingsnis – didelis laimėjimas
Reabilitacija po onkologinių ligų ar esant negaliai dažnai yra ilga ir sudėtinga. Pažanga čia matuojama ne dienomis, o mėnesiais ar net metais. Kartais vieno judesio taisyklingam atlikimui prireikia pusės metų, tačiau kiekvienas pasiektas rezultatas vaikui tampa didžiuliu laimėjimu. Gebėjimas savarankiškai atsistoti, žengti kelis žingsnius ar atlikti paprastą veiksmą sugrąžina pasitikėjimą savimi ir motyvaciją judėti pirmyn.
E. Mėlinauskienė pasakoja, kad „Mamų unijos“ reabilitacijos centre taikoma kompleksinė, individualiai kiekvienam vaikui pritaikyta reabilitacija: kineziterapija, ergoterapija, logopedo konsultacijos, masažai. Atsižvelgiama ne tik į fizinę būklę, bet ir į emocinę savijautą bei gydymo etapą.
Kai parama gali virsti realiu pokyčiu
Neeiliniam žygiui dviračiu pasiryžęs įmonės „Servier Pharma“ pardavimų vadovas Lukas Janėnas sako neabejojantis, kad sunkumų kelionėje bus nemažai, tačiau kiekviena diena trasoje primins svarbiausią žygio priežastį. „Mes turime galimybę savo laiką ir pastangas paversti realia pagalba vaikams, o tai suteikia šiai kelionei tikrą prasmę“, – sako L. Janėnas.
„Man tai jau antras kartas su „Team Rynkeby“, bet kiekvienais metais ši kelionė įgauna dar daugiau prasmės. Tai ne tik asmeninis iššūkis – tai bendras tikslas, kuris suvienija žmones iš skirtingų šalių dėl vienos labai aiškios priežasties“, – dalijasi abiturientas Mantas Žižliauskas.
L. Janėnas pabrėžia, kad šis žygis – tai geriausias pavyzdys, rodantis, kaip parama virsta realiu pokyčiu: „Būtent tai ir motyvuoja kasdien treniruotis bei ieškoti partnerių, kurie prisideda prie šios iniciatyvos.“
Dviratininkus iš skirtingų šalių sujungs bendras tikslas
Šiame žygyje Lukas ir Mantas važiuos kartu su tarptautine komanda, kurioje – dviratininkai iš įvairių Europos šalių, visi judantys tuo pačiu maršrutu kaip viena bendruomenė.
Liepos 11 dieną Paryžiuje susitiks visos „Team Rynkeby“ komandos iš skirtingų Europos šalių, kurių yra arti 70 – tai yra ypatingas momentas, kai kartu pažymimas visų metų darbas ir bendras tikslas.
„Pastaroji kelionė dviračiu man, skirtingai nei Mantui, bus pirmasis kartas, kai leisiuosi į tokį, iššūkių kupiną žygį. Šiais metais mes važiuosime kartu su tarptautine komanda, kurioje be mūsų dalyvaus dviratininkai iš Suomijos, Danijos, Švedijos, Farerų salų, Vokietijos, Norvegijos, Airijos, Prancūzijos ir Islandijos (viso 40 dviratininkų). Ir nors kiekvienam iš mūsų tai asmeninis iššūkis, iš tikrųjų tai yra bendras tikslas. Ir tai nėra tik kelionė į Paryžių, tai – kelionė dėl vaikų, kuriems ši pagalba yra gyvybiškai svarbi ir reikalinga“, – pasakojo L. Janėnas.
sergantys vėžiu vaikaiMamų unijaEglė Mėlinauskienė
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