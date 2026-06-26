Ligoninė džiugia naujiena pasidalino savo feisbuko paskyroje.
„Šiandien VšĮ Utenos ligoninėje – ypatinga diena!
Šią gražią vasaros dieną, 2026 m. birželio 25 d. 8.14 val., pasaulį išvydo nuostabi mergaitė, nustebinusi visus savo ūgiu ir svoriu – 5 210 g ir 60 cm!
J. Olekas džiaugiasi iniciatyvų nauda: dėl jų gimė daugiau naujagimių
Tegul mažylė auga sveika, stipri, smalsi ir kasdien dovanoja begalę šypsenų bei džiaugsmo.
Linkime visai šeimai daug gražių akimirkų kartu, kantrybės, meilės ir, svarbiausia, stiprios sveikatos“, – rašoma Utenos ligoninės feisbuke.
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Ši mergaitė, panašu, yra iki šiol didžiausias kūdikis, šiemet gimęs Lietuvoje.
Gegužę Marijampolėje gimė 5100 g svorio ir 55 cm ūgio berniukas Evanas.
Kiek anksčiau tą patį mėnesį Alytuje gimė 57 cm ūgio ir 4,732 kg svorio mažylis Herkus.