Sami paslaptis – atsisakyti „merginos etapo“.
Ekspertė teigia, kad norint greitų piršlybų, negalima leisti vyrui „išbandyti“ jūsų. Sakoma, kad vyrai ilgai „matuojasi“, ar jų mergina bus gera namų šeimininkė, būsima vaikų mama ir pagal tai sprendžia, ar ji yra verta sužadėtuvių žiedo.
„Tai reiškia, kad jums nereikia būti tarsi bandomuoju automobiliu daugelį metų, kad vyras nuspręstų, ar nori jums pasipiršti“, – aiškino dviejų vaikų mama, gyvenanti Jungtinėje Karalystėje.
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Nereikia daryti skubotų sprendimų
Jos santykių patarimai remiasi tuo, kad žmonės išmoktų kurti prasmingus ryšius su partneriais, kurie iš tikrųjų nori ilgalaikių įsipareigojimų.
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„Nespaudžiu savo klientų skubiai susituokti per 90 dienų, – pabrėžė ji. – Aš tiesiog nenoriu, kad žmonės švaistytų penkerius ar net dešimtis metų su partneriu, kuris nuo pat pradžių nė neketino jų vesti.“
Moters teigimu, tikruosius vyro ketinimus galima suprasti per pirmas 90 pažinties dienų.
Laukimas, kol partneris pasipirš, šiais laikais tapo gana įprastas. Santuoka tarp naujosios kartos vienišių yra vis labiau nustumiama į užribį.
Skaičiuojama, kad 57 proc. žmonių vis dar svajoja apie santuoką, tačiau sunkiai randa tinkamą partnerį šiandieninėje trumpų draugysčių kultūroje.
Vis dėlto Sami teigia, kad rasti ilgalaikius santykius neturi būti sunku.
Jos strategija „atsisakyti merginos etapo“ jau padėjo daugiau nei 1300 klienčių sukurti laimingas santuokas ir greitai tapti sužadėtinėmis.
Pasak ekspertės, darbas prasideda pačioje santykių pradžioje.
„Svarbiausia būti atviram ir sąžiningam su savimi, o tada rinktis partnerius atsakingai ir ieškoti žmonių, kurie nori to paties, – patarė ji. – Tai nereiškia, kad turite iškart pareikšti: „Noriu už tavęs tekėti.“
Bet galite parodyti savo ketinimus sakydama: „Aš ieškau žmogaus, su kuriuo galėčiau kurti šeimą ir ilgalaikį ryšį“. Jei tai ką nors išgąsdina – vadinasi, tas žmogus jums netinka.“
Kaip suprasti partnerio ketinimus?
Pasak ekspertės, labai svarbu mokėti klausytis.
„Pirmiausia reikia sužinoti kito žmogaus ketinimus“, – sakė Sami.
Net ir pirmojo pokalbio pažinčių programėlėje ar pirmojo pasimatymo metu verta paklausti, ko pašnekovas ieško santykiuose, ir atidžiai klausytis atsakymo.
Jei žmogaus norai nesutampa su jūsų, geriausia tai suprasti kuo anksčiau ir nebešvaistyti laiko.
„Daugelis moterų galvoja, kad jos bus išimtis ir sugebės pakeisti partnerio nuomonę“, – sakė ji.
Svarbu ne tik žodžiai, bet ir veiksmai
„Bet kas gali pasakyti: „Aš ieškau rimtų santykių“, – teigia specialistė. – Tačiau jei žmogus iš tikrųjų rimtai nusiteikęs, tai matysis iš nuoseklumo – iš bendravimo ir pastangų. Jums tikrai nepaliks vietos spėlionėms.“
90-ies dienų terminas
Per pirmas 90 dienų santykius reikėtų plėtoti lėtai.
Paradoksalu, bet moterims, kurios nori santuokos, Sami rekomenduoja neskubėti pirmus tris mėnesius.
Ji pataria palaukti apie 90 dienų prieš tampant oficialiais partneriais, apsigyvenant kartu ir netgi pradedant intymius santykius.
Pasak jos, toks tempas leidžia rimtai nusiteikusiam partneriui pažinti moters asmenybę ir vertybes.
„Svarbu ne tik stebėti jų veiksmus, bet ir patį žmogų“, – sakė ji.
Moters teigimu, reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip žmogus susidoroja su stresu, reaguoja į pyktį ir elgiasi sunkiose situacijose.
„Todėl ir sakau – netapkite pora per greitai“, – pabrėžia ji.
Per greitai tapus „mergina“ galima metų metus laukti santuokos.
Sami sako, kad pernelyg greitas santykių įsipareigojimas gali net atitolinti pasipiršimą.
„Moterys pradeda elgtis kaip merginos ir taip lieka metų metus, bet santykiai niekada nevirsta santuoka“, – aiškino ji.
Todėl ji pataria: „Pirmiausia atlikite sunkiausią darbą – gerai pažinkite žmogų bent 90 dienų.“
Jeigu per tą laiką partneris rodo nuoseklumą, pastangas ir tikrą dėmesį, tai gali būti ženklas, kad santykiai yra rimti ir nereikės ilgai laukti pasipiršimo.
Parengta pagal „New York Post“