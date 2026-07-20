Vieni vardai sparčiai kyla į viršų, kiti išlaiko tvirtas pozicijas, o tarp populiariausiųjų netrūksta ir netikėtų pasirinkimų.
Tarp mergaičių vardų šiemet populiariausias buvo Sofija – šis vardas suteiktas 96 naujagimėms. Antroje vietoje atsidūrė Amelija, trečioje – Liepa, žemiau – Izabelė.
Pastarieji du vardai dešimtuko aukštumose įsitvirtino tik šiais metais.
Jono vardas – vienas populiariausių Lietuvoje: Janinos vardas nebėra suteikiamas
Į populiariausiųjų dešimtuką taip pat pateko Olivija, Emilija, Elena, Adelė, Austėja ir Lėja.
Tarp berniukų pirmąją vietą užėmė Markas – šis vardas suteiktas 107 naujagimiams. Toliau rikiuojasi Jonas, Leonas ir Adomas.
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Dešimtuke išskiriami ir šie vardai: Matas, Herkus, Benas, Nojus, Ąžuolas ir Jokūbas.
Išsilaikė populiarumo viršūnėje
Primename, kad 2025 metais populiariausias mergaitiškas vardas taip pat buvo Sofija, jis suteiktas net 225 mergaitėms.
Antrąją vietą tuomet užėmė Amelija, trečiąją – Adelė. Į populiariausiųjų dešimtuką praėjusiais metais taip pat pateko Emilija, Luknė, Gabija, Liepa, Lėja, Matėja ir Olivija.
Tuo tarpu 2025 metais populiariausių berniukų vardų viršūnėje lyderiavo Markas, juo pavadinti 274 berniukai. Populiarumo aukštumose taip pat išsilaikė Benas ir Jonas.
Į dešimtuką dar pateko Adomas, Matas, Nojus, Leonas, Dominykas, Ąžuolas ir Herkus.