Gyvenimo būdasŠeima

Paaiškėjo populiariausi kūdikių vardai: dešimtuke – netikėti naujokai (1)

2026 m. liepos 20 d. 13:11
Lrytas.lt
Kokius vardus lietuviai šiandien renka savo vaikams? Naujausi Registrų centro duomenys atskleidė pirmojo šių metų ketvirčio populiariausių kūdikių vardų dešimtukus.
Daugiau nuotraukų (1)
Vieni vardai sparčiai kyla į viršų, kiti išlaiko tvirtas pozicijas, o tarp populiariausiųjų netrūksta ir netikėtų pasirinkimų.
Tarp mergaičių vardų šiemet populiariausias buvo Sofija – šis vardas suteiktas 96 naujagimėms. Antroje vietoje atsidūrė Amelija, trečioje – Liepa, žemiau – Izabelė.
Pastarieji du vardai dešimtuko aukštumose įsitvirtino tik šiais metais. 

Jono vardas – vienas populiariausių Lietuvoje: Janinos vardas nebėra suteikiamas

Į populiariausiųjų dešimtuką taip pat pateko Olivija, Emilija, Elena, Adelė, Austėja ir Lėja.
Tarp berniukų pirmąją vietą užėmė Markas – šis vardas suteiktas 107 naujagimiams. Toliau rikiuojasi Jonas, Leonas ir Adomas.
Susiję straipsniai
Į pasaulį staiga pasibeldė nauja gyvybė: greitoji vos spėjo į Alytaus ligoninę, o tėvai dukrytei net vardo neišrinko

Į pasaulį staiga pasibeldė nauja gyvybė: greitoji vos spėjo į Alytaus ligoninę, o tėvai dukrytei net vardo neišrinko

Utenoje gimė rekordinio dydžio mergaitė – lenkia net galiūnus berniukus

Utenoje gimė rekordinio dydžio mergaitė – lenkia net galiūnus berniukus (1)

Kauno kūdikio kraitelis dar patrauklesnis: naujagimių tėveliams – dviguba dovana

Kauno kūdikio kraitelis dar patrauklesnis: naujagimių tėveliams – dviguba dovana

 Dešimtuke išskiriami ir šie vardai: Matas, Herkus, Benas, Nojus, Ąžuolas ir Jokūbas.
Išsilaikė populiarumo viršūnėje
Primename, kad 2025 metais populiariausias mergaitiškas vardas taip pat buvo Sofija, jis suteiktas net 225 mergaitėms.
Antrąją vietą tuomet užėmė Amelija, trečiąją – Adelė. Į populiariausiųjų dešimtuką praėjusiais metais taip pat pateko Emilija, Luknė, Gabija, Liepa, Lėja, Matėja ir Olivija.
Tuo tarpu 2025 metais populiariausių berniukų vardų viršūnėje lyderiavo Markas, juo pavadinti 274 berniukai. Populiarumo aukštumose taip pat išsilaikė Benas ir Jonas.
Į dešimtuką dar pateko Adomas, Matas, Nojus, Leonas, Dominykas, Ąžuolas ir Herkus.
kūdikiaiRegistrų centraspopuliariausi vardai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.