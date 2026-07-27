Po žvyru Airijoje aptikti dar 22 kūdikių palaikai: tyrėjai baiminasi, kad tai – ne pabaiga

Nuo praėjusių metų liepos, kai Golvėjaus grafystėje esančių buvusių Šv. Marijos motinų ir kūdikių namų teritorijoje buvo pradėti kasinėjimai, iš viso jau rasti 99 kūdikių palaikai.
Naujausi palaikai buvo aptikti liepos 1–15 dienomis teritorijoje, kuri buvo užpilta žvyru ir naudojama transporto priemonėms privažiuoti. Jokie paviršiniai ženklai nerodė, kad šioje vietoje yra palaidojimų.
Mirė nuo neprievalgio
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Motinų ir kūdikių namai Airijoje tuomet buvo įstaigos, į kurias jaunos nėščios moterys, dažnai spaudžiamos vietos dvasininkų, išsiunčiamos gimdyti. Po gimdymo jos būdavo atskiriamos nuo savo vaikų, kurie vėliau atiduodami įvaikinti.
Šv. Marijos motinų ir kūdikių namų mirties įrašuose nurodoma, kad vaikai mirė nuo neprievalgio, taip pat nuo tuo metu plačiai paplitusių ligų, tokių kaip tymai ir tuberkuliozė.
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Paieškai vadovaujanti Tjumo įgaliotos intervencijos direktoriaus tarnyba (ODAIT) pranešė, kad buvo rasti karstuose palaidoti kūdikiai, o kasinėjimai rankomis tęsiami.
Tarnyba taip pat nurodė surinkusi dar septynis DNR etaloninius mėginius – jų bendras skaičius dabar siekia 62.
Kelia didelių iššūkių
Tarptautinių ekspertų padedami tyrėjai siekia nustatyti kūdikių, mirusių šiuose namuose 1925–1961 metais, tapatybes.
2014 metais vietos istorikės Catherine Corless atliktas tyrimas atskleidė, kad Golvėjaus grafystėje veikusios įstaigos teritorijoje esančioje buvusioje nuotekų sistemoje per šį laikotarpį galėjo būti palaidoti 796 kūdikiai ir maži vaikai.
2017 metais speciali komisija memorialinio sodo teritorijoje esančiose požeminėse kamerose aptiko „reikšmingą kiekį“ vaikų ir kūdikių palaikų.
ODAIT vadovas Danielis MacSweeney teigė, kad iki šiol vykdomi darbai patvirtino sprendimą iš pradžių nepradėti kasinėjimų memorialinio sodo teritorijoje. Pasak jo, remiantis 8-ojo dešimtmečio Golvėjaus grafystės tarybos planavimo žemėlapiu, paieškos buvo pradėtos už memorialinio sodo ribų. „Būtent ten radome 99 palaikų vietas – jos buvo labai arti viena kitos“, – sakė jis.
D. MacSweeney teigė, kad taip arti vienas kito esančių palaikų gausa kelia itin didelių iššūkių.
„Kiekviena laidojimo vieta yra atskiras archeologinis objektas, todėl kiekviena jų turi būti tiriama ir iškasama atskirai“, – sakė jis.
Anot jo, kitoje teritorijos dalyje tyrėjai jau baigė darbus ir nustatė, kad ten žmonių palaikų apskritai nebuvo.
Mirė 9 tūkst. vaikų
ODAIT vyresnioji teismo medicinos ekspertė dr. Niamh McCullagh teigė, kad paiešką ypač apsunkina keli veiksniai, tarp jų ir tai, jog buvusių motinų ir kūdikių namų teritorija dabar yra gyvenamųjų namų kvartale.
Pasak jos, kamera, kurioje buvo rasti palaikai, yra daugiau kaip trijų metrų gylyje ir sudaryta iš 20 tarpusavyje besiribojančių atskirų kamerų.
Nesusituokusioms motinoms ir jų vaikams skirti Šv. Marijos namai priklausė katalikių vienuolių ordinui „Bon Secours Sisters“.
2021 metais tuometinis Airijos ministras pirmininkas Micheál Martin valstybės vardu atsiprašė moterų ir vaikų, gyvenusių motinų ir kūdikių namuose visoje Airijoje, už jų patirtą elgesį.
Tyrimas parodė, kad 18-oje tirtų tokių įstaigų mirė apie 9 tūkst. vaikų.
Parengta pagal „Sky News“.