Šiame Lietuvos rajone – iškalbingi skaičiai: gimimų šiek tiek daugiau, skyrybų – beveik tiek pat

Apie praėjusio pusmečio skaičius, džiugias akimirkas ir vis dar atnaujinamą santuokų salę kalbamės su Panevėžio rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus vedėja Rūta Rude.
– Jau įpusėjome vasarą ir persiritome į antrąją metų pusę. Kokius pagrindinius pirmojo pusmečio skaičius fiksavote Panevėžio rajone – kiek gimimų, santuokų ir, deja, mirčių užregistruota?
– Šių metų pirmąjį pusmetį Panevėžio rajone užregistruoti 125 gimimai, 25 santuokos ir 264 mirtys.
Mažą gimstamumą lemia ne tik ekonominės priežastys: atskleidė retai aptariamą pusę
– Jei lygintume pirmąjį pusmetį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ar Panevėžio rajonas auga, ar demografiniai rodikliai išlieka panašūs?
– Praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu gimimų Panevėžio rajone užregistruota šiek tiek mažiau – šių metų pirmąjį pusmetį įregistruoti 125 gimimai, o 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu – 122.
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– Kiek porų oficialiai nutraukė santuoką per pirmuosius šešis šių metų mėnesius? Ar pastebimas koks nors pokytis, palyginti su praeitimi?
– Per pirmąjį 2026 metų pusmetį Panevėžio rajone oficialiai nutraukta 41 santuoka. Palyginti su tuo pačiu 2025 metų laikotarpiu, kai buvo nutrauktos 42 santuokos, pokytis yra minimalus.
– Ar per šį pusmetį teko registruoti santuokų ar vaikų gimimų, susijusių su užsienio piliečiais? Kokios šalys „atkeliavo“ į Panevėžio rajono statistiką?
– Taip, šių metų pirmąjį pusmetį į apskaitą buvo įtraukti penki užsienyje gimę kūdikiai. Jie gimė Norvegijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šių vaikų tėvai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Dviem atvejais vaikų tėvai yra Kenijos Respublikos ir Maroko Karalystės piliečiai. Visi Lietuvoje gimusių ir įregistruotų vaikų tėvai yra Lietuvos Respublikos piliečiai.
Šių metų pirmąjį pusmetį visos Panevėžio rajone įregistruotos santuokos buvo sudarytos Lietuvos Respublikos piliečių. Per šį laikotarpį neturėjome nė vienos į apskaitą įtrauktos užsienio valstybėje sudarytos santuokos.
– Kokie patys keisčiausi, rečiausi ar labiausiai nustebinę vardai buvo įrašyti į Panevėžio rajono metrikų knygas šį pusmetį?
– Itin neįprastų ar išskirtinių vardų neužregistravome – tėvai dažniausiai rinkosi įprastus, tradicinius vardus. Vis dėlto tarp įdomesnių ir rečiau sutinkamų galima paminėti Frėją, Aguoną, Adelaidę, Neolį, Hubertą bei Areną Ernėstį.
– Vasara – vestuvių įkarštis, tačiau pusė metų jau praėjo. Kiek santuokų jau spėjote užregistruoti ir ar jaučiamas didysis vasaros bumas, palyginti su ramesniais žiemos ir pavasario mėnesiais?
– Šių metų pirmąjį pusmetį Panevėžio rajone užregistruotos 25 santuokos (į apskaitą įtrauktos 6 bažnyčioje sudarytos santuokos). Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo įtrauktos 11 bažnyčioje sudarytų santuokų, šiemet tokių santuokų skaičius yra mažesnis. Didžiausias vestuvių sezono suaktyvėjimas paprastai jaučiamas vasaros mėnesiais. Daugiausia santuokų planuojama registruoti liepos mėnesį.
Palyginti su šaltesniu laikotarpiu, daugiau porų tuokiasi birželį, liepą ir rugpjūtį. Taip pat šiemet pastebime didesnį porų susidomėjimą rugsėjo mėnesiu – santuokų šį mėnesį planuojama daugiau nei įprastai.
– Kur šį pusmetį Panevėžio rajono poros dažniausiai norėjo tuoktis? Ar populiaru rinktis netradicines vietas (dvarus, gamtą), o gal dauguma lieka ištikimi skyriaus salei?
– Šaltuoju metų laiku dažniau pasirenkamos santuokos metrikacijos patalpose, o vasaros sezonu poros vis dažniau renkasi iškilmingas išvažiuojamąsias santuokų registracijas sodybose ar privačiose valdose, kur jas supa gamta, graži ir išskirtinė aplinka. Šie metai išsiskiria ir tuo, kad daugiau išvažiuojamųjų santuokų planuojama rugsėjo mėnesį – numatytos net 7 tokios ceremonijos.
– Žinome, kad didžiojoje santuokų salėje vyko intensyvūs remonto darbai, o poros laikinai buvo tuokiamos mažesnėje alternatyvioje erdvėje. Kokia situacija yra šiandien – ar atnaujinta salė jau visiškai paruošta priimti vasaros jaunavedžius?
– Darbai didžiojoje santuokų salėje dar tebevyksta – šiuo metu ji intensyviai atnaujinama ir gražinama. Tikimės, kad visus darbus pavyks kuo greičiau užbaigti ir netrukus atversime atnaujintą salę jaunavedžiams. Tikime, kad naujai sutvarkyta erdvė patiks poroms ir taps jaukia vieta jų svarbiausiai gyvenimo šventei.
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