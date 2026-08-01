Po vaiko teisių vizito pas Žlabių šeimą – posūkis: skelbia, kad sutarė vaikų nepaimti

Pasak advokato padėjėjos D. Jasevičienės, į daugiavaikės šeimos namus Ukmergės rajone šeštadienį popiet atvyko Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VTAĮT) Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė su kolege.
Teisininkės teigimu, sutarta, kad vaikai iš šeimos nebus paimti.
„Buvo sutarta mobilios komandos pagalba ir dar dviejų fizinių asmenų tarpininkavimo pagalba“, – Eltai komentavo ji.
Pateikė daugiau detalių apie iš tėvų paimtus šešis vaikus: jiems kilusi grėsmė
„Ir nesiūlys atvejo vadybos. Bet tam, kad galėtumei nesiūlyti atvejo vadybos, tu turi nenustatyti vaiko teisių pažeidimų. Tai, vat, ir klausimas tada dėl tų vaiko teisių pažeidimų – ką ji (L. Baranauskienė – ELTA) ten įrašys, kaip atrodys tas raštas ir kas tai gali būti per dokumentas. Aš, žinokite, neįsivaizduoju. Bet yra susitarimas, kad dokumentus, kuriuose bus aiškiai įvardyta, kad nei dabar, nei dėl kokių kitų aplinkybių pagal esamą situaciją neims vaikų, pirmadienį paruoš L. Baranauskienė“, – sakė D. Jasevičienė.
Su VTAĮT atstovais susisiekti telefonu kol kas nepavyko.
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Nutarta iš šeimos paimti šešis vaikus
ELTA primena, kad advokato padėjėja D. Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Teigiama, kad yra visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Tiesa, anot VVTAĮT Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos L. Baranauskienės, nors sprendimas paimti vaikus iš šeimos jau priimtas, kol kas į teismą dėl leidimo nesikreipta. Ji minėjo, kad jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais, tarnyba gali pakeisti savo sprendimą.
Minima šeima VVTAĮT specialistams yra žinoma nuo 2018 m.
Prokuratūra pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimas yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.